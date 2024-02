SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A delegação do Fortaleza chegou nesta quinta-feira (22) ao Ceará depois do ataque ao ônibus após empate com o Sport pela Copa do Nordeste.

O Fortaleza compartilhou fotos dos jogadores feridos e informou que eles "vão seguir sendo monitorados e cuidados pelo DM do clube". A manifestação aconteceu em postagem nas redes sociais.

Seis jogadores foram atingidos: o goleiro João Ricardo, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, o lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez e o volante Lucas Sasha.

O ônibus foi atacado por torcedores do Sport, que atiraram bombas e pedras na saída da Arena Pernambuco. Em nota, o time de Recife repudiou o episódio.