RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Seis jogadores do Fortaleza, da primeira divisão do Brasil, ficaram feridos em um ataque de torcedores rivais ao ônibus que os transportava após uma partida pela Copa do Nordeste, informou o clube nesta quinta-feira (22).

O veículo que transportava a equipe "foi atacado com artefatos explosivos e pedras por torcedores do Sport na saída da Arena Pernambuco, após o jogo pela Copa do Nordeste", que terminou em empate de 1-1 na noite de quarta-feira (21), na cidade de Recife, indicou a equipe do estado do Ceará em um comunicado.

O goleiro João Ricardo, os defensores Titi e Dudu e o meio-campista Lucas Sasha, assim como os zagueiros argentinos Gonzalo Escobar e Emanuel Brítez, foram feridos, aparentemente sem gravidade, precisou a nota.

Após o ataque, os jogadores foram levados "rapidamente" ao hospital mais próximo em Recife, onde foram atendidos por cortes, contusões e ferimentos causados por fragmentos de vidro quebrado.

A partida correspondia à quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, competição disputada no início da temporada pelos times da região do Brasil.

O ataque foi condenado por grande parte dos clubes brasileiros, que ao mesmo tempo se solidarizaram com o Fortaleza, vice-campeão da Copa Sul-Americana de 2023, torneio que disputará novamente este ano.

"O Sport Club de Recife repudia veementemente os atos de violência cometidos contra o ônibus da delegação do Fortaleza", escreveu o tradicional time nordestino, que atualmente compete na segunda divisão, em uma mensagem na rede X.

O Fortaleza, dirigido pelo argentino Juan Pablo Vojvod, lidera o Grupo B da Copa do Nordeste com sete pontos, enquanto o Sport está em segundo no Grupo A, com a mesma pontuação.