RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo saiu vitorioso, ao menos por ora, em um processo trabalhista movido pelo ex-meia Ederson.

A Justiça do Trabalho negou o pedido de indenização e declarou extinto o processo do ex-jogador contra o clube.

Ederson processou o Flamengo querendo R$ 100 mil por danos morais por causa do tratamento do joelho, machucado após entrada do lateral-direito Fagner, do Corinthians, em 2016.

A Justiça entendeu que Ederson não comprovou que houve tratamento inadequado por parte do departamento médico do Flamengo e nem que tenha sido forçado a treinar e voltar a jogar quando ainda estava lesionado.

Neste ponto, a juíza Elisabeth Manhães Nascimento Borges considerou parecer de um perito que deu parecer ao longo do processo. Ele negou que não houve agravamento da lesão por tratamento inadequado ou aumento do edema ósseo sofrido pelo jogador.

Ederson ainda tentou receber um valor referente da diferença salarial entre o primeiro e o segundo contratos que assinou com o Flamengo.

Ederson firmou um acordo em 2015 que expirou em 31 de dezembro de 2017. Depois, em janeiro de 2018, firmou um outro vínculo com o clube, ganhando menos. A Justiça entendeu que eram vínculos independentes e não uma prorrogação, com redução salarial.

O valor total da causa estava em R$ 937,5 mil.

Como a decisão se deu no Tribunal Regional do Trabalho, cabe recurso a instâncias superiores.