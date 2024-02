RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense sofreu com a altitude de Quito e foi derrotado no jogo de ida da Recopa, contra a LDU, por 1 a 0. O gol foi de Arce, aos 47 minutos do segundo tempo, após checagem do VAR.

As dificuldades físicas do Fluminense ficaram claras em decorrência dos 2.850 metros acima do nível do mar.

Marcelo gera um certo alerta, porque saiu machucado, ainda aos 12 minutos do primeiro tempo.

Agora, o Fluminense precisa de uma vitória por dois gols de diferença no Maracanã, na próxima quinta-feira (29), às 21h30, para ficar com o troféu sul-americano.

Se o Tricolor vencer por um gol de diferença, o jogo vai para prorrogação. Se o empate agregado persistir, os pênaltis.

A título de comparação: os placares das duas finais que fizera em Quito contra a mesma LDU, em 2008 e 2009, teve derrotas por 4 a 2 e 5 a 1, respectivamente.

O JOGO

O primeiro tempo foi movimentado. Pior para quem sentiu a altitude, como o time do Fluminense.

Thiago Santos quase fez um gol contra logo nos primeiros minutos, porque um recuo para Fábio por pouco não saiu do controle. O goleiro se esticou para evitar, já praticamente em cima da linha.

O Fluminense reclamou de um pênalti logo aos seis minutos. O VAR até chamou o árbitro de campo para rever a disputa entre Quiñónez e Cano. O braço no ombro do atacante do Flu foi interpretado como lance normal. O jogo seguiu.

Mas não seguiu por muito tempo para Marcelo. Autor do lançamento que tinha deixado Cano na cara do gol, ele sofreu um carrinho no meio do campo e logo aos 12 minutos pediu substituição. Aparentemente, problema na perna esquerda.

A LDU não demorou a dominar completamente as ações. O Fluminense mal conseguia sair jogando e ficou muito recuado, tentando se salvar como podia.

O time da casa apostou nos chutes de fora da área e nas bolas cruzadas. Levou perigo. Mas o lance de maior perigo veio depois de outra falha de Fábio, mas González perdeu sozinho, dentro da área.

MAIS SOFRIMENTO

Keno não aguentou no segundo tempo. Depois de afastar um escanteio de cabeça, desabou de novo e foi substituído.

O retrato do Flu com duas linhas muito recuadas, deixando Ganso e Cano mais à frente, trouxe dificuldades para puxada de contra-ataque.

O time só conseguiu respirar de forma mais amena com as substituições, como as entradas de Lima, Lelê e Douglas Costa. Mas o cenário do alívio durou pouco.

A LDU colocou mais atacantes, acionando até Alzugaray, autor do gol do título da Sul-Americana. Pressionou, pressionou, criou chances, fez Fábio trabalhar, mas o gol não parecia que não viria.

Até que aos 47 minutos do segundo tempo, uma bola cruzada em batida de falta foi desviada por Arce. Gol inicialmente anulado. Mas o VAR entrou em ação, notou que o pé de Marlon dava condição. Gol da LDU.

OUTROS LANCES

Que paulada! Zambrano recebeu escanteio rasteiro de fora da área e arriscou um chute com força. A bola passou raspando o canto direito de Fábio, que ficou inerte, aos 22 minutos do primeiro tempo.

De novo! Aos 26 minutos, foi a vez de Piovi, com outro chute forte de fora da área, passando perto do gol do Flu.

Inacreditável! Fábio falha ao tentar encaixar cruzamento, González fica com a bola limpa na área, mas desperdiça de cara, aos 37 minutos do primeiro tempo.

Melhor chance do Flu! Lima acerta a trave de Domínguez em um chute dentro da área, aos 27 minutos do segundo tempo.

Ficha técnica

LDU 1 x 0 Fluminense

LDU

Domínguez, Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina e Quiñónez; Zambrano (Villamíl), Piovi, González (Alzugaray(; Jhojan Julio, Estupiñán (Alex Arce) e Hurtado (Estrada). Técnico: Josep Alcácer

FLUMINENSE

Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli e Ganso (Lima); Arias, Keno (Douglas Costa) e Cano (Lelê). Técnico: Fernando Diniz.

Local: Estádio Casablanca, em Quito (EQU)

Juiz: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzman e Jhon Gallego (COL)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Cartões amarelos: Piovi, Arce (LDU); Martinelli, Guga (FLU)

Gols: Arce, 47min/2ºT (1-0)