O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) recomendou torcida única na partida entre Ipatinga e Democrata, pelo Campeonato Mineiro, neste sábado (24), às 16h, no Estádio Ipatingão. A iniciativa busca prevenir casos de violência envolvendo, especialmente, torcidas organizadas dos dois clubes. O Ipatinga Futebol Clube se manifestou sobre a medida por meio das redes sociais.

O MPMG expediu a recomendação ao Município de Ipatinga, à Federação Mineira de Futebol (FMF) e ao Ipatinga Futebol Clube, para que sejam adotadas medidas que garantam a segurança do jogo contra o Democrata.

A FMF já informou que, conforme a orientação do MPMG, a partida será com torcida única, e apenas torcedores da equipe mandante poderão entrar no estádio.

O MPMG ainda recomendou que a Prefeitura de Ipatinga tome as providências cabíveis para a segurança do jogo, inclusive judiciais, se necessárias. É preciso ainda manter a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor da comarca atualizada quanto às medidas adotadas.

O Ipatinga Futebol Clube também deverá reforçar a segurança do evento, com a contratação de mais pessoal, maior fiscalização na entrada do estádio, entre outras medidas preventivas, além de observar o rigoroso cumprimento da recomendação quanto à torcida única. Por meio das redes sociais e do site oficial do time, o clube comunicou que o jogo contará apenas com a torcida do Ipatinga e disponibilizou o Ofício DCO/002/2024 protocolado pela FMF.

De acordo com o Ministério Público, o clube também deve garantir os direitos dos consumidores envolvidos, especialmente quanto ao reembolso dos ingressos.

