SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos voltou atrás e manterá o lateral Jorge como opção para o técnico Fábio Carille.

Jorge emagreceu, ganhou massa magra e será mantido no elenco para o Paulista. A diretoria do Santos viu o lateral progredir fisicamente e desistiu da ideia de devolvê-lo ao Palmeiras.

O Santos resolveu apostar na recuperação física do jogador e o integrou ao elenco. Jorge começou a participar de atividades e parte dos treinos coletivos comandados por Fábio Carille.

Anteriormente, o time praiano cogitou devolver o lateral ao Palmeiras devido a falta de evolução. Segundo apurou a reportagem, o lateral se esforçou em trabalhos na academia e tem sido cuidadoso com alimentação e frequência de atividades físicas.

Jorge chegou ao Santos com o físico longe do ideal e em processo de recuperação de uma cirurgia. Ele sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito, além do menisco.

Sem gastar um real com o lateral até o momento, o Peixe pretende inscrever Jorge na segunda fase. O jogador está nos planos e Carille voltará a avaliar suas condições para o restante do campeonato.

O Peixe também reintegrou Dodô como opção "caseira" para Carille. O lateral esquerdo esteve afastado no início da temporada e fazia parte do grupo de jogadores negociáveis. Em baixa no mercado, porém, ele foi mantido.