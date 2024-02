RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - De um lado, Acelino Popó Freitas. Do outro, Kléber Bambam. O tetracampeão mundial de boxe e o fisiculturista ?e primeiro campeão do BBB? vão se enfrentar no ringue e com promessas que vão desde "explodir as costelas" até "arrancar a cabeça".

O duelo será a atração principal do FMS (Fight Music Show) 4 e acontecerá na noite deste sábado (24) (24), em São Paulo, com transmissão da Globo.

"A expectativa é acabar o mais rapidamente possível. O Bambam vive de mídia e gosta de usar as pessoas para aparecer. Então, não vou dar um segundo de mídia para ele. É murro na cabeça. Vou explodir as costelas dele", disse Popó.

"Eu vou chocar o mundo! O Popó acha que é intocável, só que ele nunca tomou um soco de um cara de 90kg, 95kg. Ele pega pesado com caras de 58kg, 62kg. Ele acha que está mais pesado agora e que vai aguentar comigo, mas ele está é gordo. Onde eu tocar, ele vai cair. É o foguete, vou arrancar a cabeça dele. Galvão Bueno: quero você na primeira fileira, vou te dar a cabeça do Popó de presente", afirma Bambam.

O QUE MAIS DISSE POPÓ?

Ansiedade. "Nenhuma. Quando eu lutava pelo título mundial, não ficava nervoso. Não vai ser com o Bambam que isso vai mudar."

Preparação. "O meu foco foi o maior possível. Esse cara falou tanta besteira e tanta mentira que isso me motivou como eu não me motivava há anos. Fiz minha preparação em Belém. Estou muito focado com meu time, meus preparadores físicos e fisiologistas. Vou espancar esse cara."

Importância do FMS. "A proposta do evento rompe barreiras e leva o boxe para um público que jamais teria interesse pela modalidade. Foi assim com o Whindersson Nunes e está sendo agora novamente. Nisso, eu não posso falar mal desse cheio de pulgas, que é o Bambam. Ele soube promover muito bem a luta."

O QUE MAIS DISSE BAMBAM?

Motivação. "Eu sou um psicopata. Boto uma coisa na cabeça e vou atrás. Saí de casa com R$ 400, tomei banho frio por mais de dois anos... eu passei necessidade, ninguém nunca me deu nada. O Popó tem a história dele, mas eu também tenho a minha. [...] Vou bater no Popó no quintal da casa dele. Ele conquistou os cinturões dele com transmissão da Globo, mas agora vai ser humilhado em rede nacional. Após 22 anos, eu vou bater todos os recordes da televisão brasileira novamente."

Encarar um tetracampeão. "Ele é campeão no boxe, mas eu também sou um campeão dentro da minha história na televisão. Respeito ele como tetracampeão do mundo, mas no dia 24 a história dele acaba. Vou nocautear o Popó e tomar os quatro cinturões deles. Popó, escuta as minhas palavras: eu vou te aposentar."

Importância do FMS. "Eu carreguei esse evento nas costas, fiz mais de 30 televisões. Eu sei vender: sou o Conor McGregor brasileiro. Sei criar o personagem. Eu trago interesse do fã de lutas e até da senhorinha de 65 anos. Todo mundo quer ver essa luta. Eu vou nocautear o Popó e depois eu quero o Whindersson Nunes ou o Jake Paul."

POPÓ X BAMBAM

Evento: luta principal do Fight Music Show 4

Local: Vibra São Paulo, em São Paulo

Data e horário: 24 de fevereiro, a partir das 21h30

Transmissão: Combate (pay-per-view) e Globo (após Supercine)