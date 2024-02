SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Joana Sanz postou um desabafo nas redes sociais após o marido, o ex-jogador Daniel Alves, ser condenado a quatro anos e meio pelo estupro de uma jovem em uma boate em 2021.

No Instagram, ela afirmou que a mídia é incoerente por algumas manchetes "serem feministas e outras não" e que a estão chamando de frívola e garotinha.

"Por que estou trabalhando? Claro. Mas, se não trabalho, quem paga as contas? Estou escutando coisas piores, barbaridades que ouvi por aí", falou.

Joana ainda disse que não compartilha toda a sua vida na internet e que mostra algo apenas quando quer. Em seu perfil oficial na rede social, ela ainda limitou os comentários.

"Quando me abro e quero expressar meus sentimentos, faço isso. E, quando não quero, não tem porquê. Sei quem são meus amigos, quem convive comigo e está ao meu entorno, e eles me conhecem. Não vou me deixar guiar por manchetes mal-intencionadas."

No último domingo (18), antes da sentença, a modelo postou uma carta que recebeu do marido. Horas depois, no entanto, ela apagou a publicação e afirmou que compartilhou por engano.

Na mensagem, Alves afirma que não errou de mulher e diz estar ansioso para estar com Joana novamente.

"Era você, e vai ser você para sempre. Não há um único dia, nem um único momento e nem um único plano em que você não esteja. Oro todos os dias para que eu possa te ver acordar", escreveu em certo trecho.