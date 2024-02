RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Nem Alcaraz, nem Wawrinka, nem os brasileiros. Quem roubou a cena por alguns minutos na quadra Guga Kuerten, do Rio Open, foram Lobinha, Mila, Nico e Úrsula, cães que estão disponíveis para adoção e que tiveram um dia de gandulas no maior torneio de tênis da América do Sul.

Os pets foram treinados em um hotel de luxo do Rio de Janeiro um dia antes. Por lá, tiveram toda mordomia que mereciam. Banho, alimentação e, claro, o treinamento para a apresentação.

A ação foi feita em conjunto com o tenista brasileiro João Fonseca. Ele fez uma partida exibição com um atleta mirim e as bolinhas que saíam de quadra eram pegas pelos cães.

"Eu adoro cachorro, tenho três, tinha quatro e um acabou morrendo recentemente, mas eu adoro cachorro, acho muito legal a iniciativa. É minha segunda vez participando, ano retrasado eu participei e estou feliz pela iniciativa do Rio Open", disse João Fonseca.

Os organizadores da ação apelidaram os pets de "cãesdulas". A iniciativa é feita nas quadras brasileiras de tênis desde 2016.

"Ao levar os cãesdulas para as quadras no Rio Open, demonstramos que cães adultos, quando amados e alimentados corretamente, também podem aprender coisas novas, ser companheiros, inclusive no esporte, e realizar grandes feitos. Desde 2016, os cãesdulas reforçam a causa da adoção dando um show nas quadras brasileiras, demonstrando todo o seu companheirismo e alegria, independentemente do histórico de abandono", afirma Madalena Spinazzola, diretora de Marketing Corporativo e Planejamento Estratégico da PremieRpet.