SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United vai passar por uma reformulação no elenco na próxima temporada, com a saída planejada de pelo menos 12 jogadores, incluindo Casemiro.

O novo dono do clube, Jim Ratcliffe, tem como prioridade reconstruir o elenco considerado "desgastado". Ele adquiriu recentemente 27,7% das ações e terá o controle do futebol. Essa informação é do jornal britânico 'Daily Mail'.

Jogadores como Casemiro e Varane têm futuro incerto devido ao alto salário, enquanto Maguire, Lindelöf e Wan-Bissaka devem ser colocados na lista de transferências.

Além deles, outros jogadores também podem sair do United na próxima janela de transferências, como Anthony Martial, Donny van de Beek, Facundo Pellistri, Jadon Sancho e Hannibal Mejbri.

Rashford e Greenwood, revelados pelo clube, também podem sair e são vistos como uma oportunidade para o clube lucrar e melhorar sua situação em relação às regras de fair play financeiro da Inglaterra.