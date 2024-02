SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino venceu o Ituano por 1 a 0 neste sábado (24), em partida realizada no Novelli Júnior, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Bruninho marcou o único gol do confronto.

O Bragantino registra 18 pontos e lidera o Grupo C. Atrás do líder, está o Mirassol, com 17, Inter de Limeira, 14, e o Corinthians, com 10.

Já o Ituano continua na terceira colocação do Grupo A, com seis pontos. Ainda no mesmo grupo, o Santos lidera, com folga, com 19, seguido pela Portuguesa, com seis, e o lanterna Santo André, com 5.

Na décima primeira rodada, o Bragantino recebe o Santos no próximo domingo (24), ás 18h, no Nabi Abi Chedid. O Ituano visita o Inter de Limeira, um dia antes, no Mayor Levy Sobrinho.