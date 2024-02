SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira iniciou e finalizou sua coletiva após Palmeiras 3 x 1 Mirassol demonstrando solidariedade com o Fortaleza. A delegação do Leão do Pici foi atacada por torcedores do Sport na última quarta-feira.

Em primeiro lugar, gostaria de manifestar minha solidariedade com o Fortaleza, seus jogadores, seu treinador e todo o staff. Quando vi as imagens, fiquei realmente assustado. Acho que esses episódios mancham as coisas boas que o futebol brasileiro tem. A única coisa que eu peço é que as entidades responsáveis sejam exemplares. O futebol brasileiro tem muitas coisas boas e merece que as entidades tomem medidas exemplares nesses casos.

Abel Ferreira

"É um clube [Fortaleza] que gosto muito, tem um presidente muito eficiente. Toda minha solidariedade e volto a reforçar: as entidades têm que ser exemplares nas consequências para que, as coisas boas no futebol, se sobressaiam dessas. Peço as medidas que tenham que tomar. Fiquei triste por não ver sequer o sindicato dos jogadores falarem uma única palavra. Que todos possamos trabalhar no futebol brasileiro para que ninguém mais fique assustado.", disse Abel Ferreira.

Ataques à delegação do Fortaleza

Alguns torcedores do Sport atiraram bombas e pedras no ônibus da delegação do Fortaleza na saída da Arena Pernambuco, após empate entre os clubes pela Copa do Nordeste.

Seis jogadores foram atingidos e a delegação foi levada ao hospital mais próximo. O goleiro João Ricardo, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, o lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez e o volante Lucas Sasha de machucaram.

O Fortaleza emitiu uma nota oficial lamentando o ocorrido e atualizando as respectivas situações das vítimas do atentado.

Também em nota, o Sport repudiou o episódio: "Os absurdos atos de violência não condizem com a real conduta e comportamento da torcida rubro-negra, tampouco com os valores do Clube - que sempre irá abominar esse tipo de postura".