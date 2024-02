SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após levar um empurrão no treino aberto -e revidar com provocações nas redes-, Luiz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita, superou Thomaz Costa, ex-ator da novela Carrossel, por decisão unânime em uma das lutas principais do FMS 4 (Fight Music Show), realizado na noite deste sábado (24) e na Vibra São Paulo.

Como foi a luta

A torcida era maior para o filho de Mesquita assim que o embate começou - e ele não decepcionou, usando a agilidade para partir para cima do ator

Pouco antes de Thomaz levar um cruzado, o público gritou "Chiquititas vacilão" - fazendo confusão com as novelas do SBT. O ator ainda reagiu e conseguiu conectar golpes antes do fim do 1° round.

Os dois protagonizaram uma segunda parte equilibrada, mas com menos potência em relação aos minutos iniciais do duelo.

No 3° round, Thomaz ganhou terreno e cresceu. O ator conseguiu encaixar socos no rival, mas não acabou com a luta.

Mesquita voltou a mostrar força no 4° round. Apoiado pelo público, o filho do apresentador, por pouco, não levou o rival ao chão.

Sob gritos de "uh, vai morrer", Thomaz segurou o oponente, mostrou resistência e reequilibrou a luta no 5° round.

A parte final foi ainda mais quente e teve provocação de Thomaz, que "chamou" um furioso adversário.

Na decisão dos juízes, vitória de Mesquita, que celebrou o triunfo ao lado do pai e ainda alfinetou Thomaz.

"Eu tenho três filhos. Quando ele falou que queria lutar, pensei: 'pode treinar, mas se você perder a primeira luta, não fica triste'. Ele ganhou na primeira!", disse Otávio Mesquita.

"Eu não conhecia muito sobre o Thomaz, mas recebi muitas mensagens sobre. Fiquei puto pelo desrespeito. Ele subiu na sala e me empurrou como se fosse show. Boxe não é assim. Aqui, sou eu e ele. É por todos vocês que me mandaram mensagem para quebrar a cara dele. Com todo respeito, Thomaz: sem humildade, você não vai a lugar nenhum.", comentou Luiz Mesquita.

Quem é Thomaz Costa

Iniciou sua trajetória artística ainda em 2009, no SBT, e ganhou fama ao interpretar Daniel Zapata na novela "Carrossel".

Participou de reality shows como "A Fazenda" e "Ilha Record" nos últimos anos. Se relacionou com Tati Zaqui e chegou a ser denunciado pela cantora por violência doméstica.

Quem é Luiz Mesquita

É filho do apresentador e empresário Otávio Mesquita. Fundou o Calistenia Brasil, uma das páginas mais conhecidas sobre o segmento no país.

Aceitou o convite para substituir MC Biel, que se lesionou e precisou se retirar do card principal do FMS 4.

Resultados do Fight Music Show 4

CARD PRELIMINAR:

Martin Farley x Lucas Sampaio "Bomba" (MMA)

Hugo Paiva "Pequeno" x Wellington Souza (MMA)

Max Alves "Xigo" x Pedro Oliveira (MMA)

Fábio Maldonado x Leonardo Leleco (boxe)

CARD PRINCIPAL:

Pobre Loco e Sheviii2k x Rey Physique e Natural pra Cavalo (boxe)

Thomaz Costa x Luiz Mesquita (boxe)

Fernanda Lacerda x Emilene Juarez (boxe)

Nego do Borel x MC Gui (boxe)

Acelino Popó Freitas x Kleber Bambam (boxe)