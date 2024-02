SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após várias provocações, o boxeador Acelino Popó não deu chances para Kleber Bambam e encerrou a luta na madrugada deste domingo (25) com um nocaute em apenas 36 segundos do primeiro round, pelo Fight Music Show 4.

Querendo fazer um show pessoal, Bambam caminhou lentamente para ringue com uma coroa na cabeça, segurando um crucifixo.

Já Popó não se deixou levar e entrou com uma postura mais séria, não deu bola para Bambam e exibiu os seus cinturões que conquistou durante a sua carreira no boxe.

Luta

No início do primeiro round, o Bambam partiu para cima mas sofreu logo no começo de sua luta. Com experiência, Popó acertou e derrubou o seu adversário no primeiro soco e manteve uma sequência de golpes.

Com a série de socos de Popó, Bambam só se defendeu e deu as costas para o boxeador.

Popó não deu trégua e partiu para o ataque desferindo socos na cabeça e na cintura de Bambam, que caído no ringue não teve condições de prosseguir a luta. A luta foi encerrada por nocaute no primeiro round.

Depois da vitória, Popó comemorou no ringue ao lado da equipe.

"Digo com toda humildade, com todo respeito ao Bambam, ele foi o responsável por essa casa estar cheia hoje. Ele me provocou demais. Tem que dar o mérito para ele. Ele foi o cara que fez todo o marketing, eu era a âncora ali só para derrubar", disse o ex-lutador.