SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - António Oliveira segue invicto no comando do Corinthians e ostenta o mesmo início "quase perfeito" da última passagem de Tite.

São três vitórias e um empate nos quatro primeiros jogos com o técnico português, igualando a sequência de Tite em 2015. Enquanto a série atual foi construída em três jogos do Paulista e um da Copa do Brasil, naquele ano foram dois compromissos do Estadual e dois da pré-Libertadores.

O Corinthians de António marcou mais gols, mas também foi mais vazado. A equipe balançou a rede 11 vezes e sofreu três sob o comando do atual treinador, diante de nove gols marcados e apenas um cedido com Tite.

O rival Palmeiras foi um adversário em comum nos dois momentos. O Alvinegro paulista arrancou um empate heroico -no apagar das luzes e com dois a menos- no último clássico, e venceu por 1 a 0 em 2015.

Para igualar a sequência total de invencibilidade de Tite naquele ano, António precisará ficar mais 19 partidas sem perder - contando decisões por pênaltis. Sob o comando do ex-treinador, foram 24 jogos sem derrotas entre fevereiro e abril de 2015.

O técnico português faz hoje seu quinto jogo no comando do clube do Parque São Jorge, contra a Ponte Preta, às 20h (de Brasília) na Neo Química Arena. Em 2015, Tite venceu seu quinto compromisso por 2 a 1 (contra o Botafogo-SP).

António Oliveira potencializou o Corinthians em pouco tempo de trabalho. Com ele no cargo, o time mais que triplicou os três gols que havia marcado nos seis primeiros jogos do ano.