SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fabio Carille, técnico do Santos, exaltou a torcida do Peixe após a vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo no Morumbis. O público foi de 50.132, o maior do Campeonato Paulista até o momento.

"Muito feliz. O que falar dessa festa. Coisa linda. Eu, particularmente, não lembro o último jogo que trabalhei para mais de 50 mil pessoas. O Santos trazendo esse jogo para São Paulo, a torcida comprando ideia, caravanas do interior se movimentando para vir, uma luta para comprar ingressos Que festa bonita. Eu, como profissional, é emocionante estar participando desse momento depois dos últimos anos ruins que o Santos teve", disse em entrevista coletiva após o jogo.

Veja outras falas de Carille

Mais jogos na capital de São Paulo: "Eu penso que tem alguns momentos que pode acontecer isso. Acho que aqui [na capital de São Paulo] facilita para muita gente. Falando do interior, de pessoas que vieram de outros estados, isso pode acontecer. Não sei se em um momento tão decisivo do Campeonato Paulista. Tem que entender direito com a diretoria, se eles resolverem trazer para cá não vejo problema nenhum. Mesmo sabendo da força lá, mas atmosfera hoje foi muito legal. O que a gente discutir e achar melhor, acho que pode acontecer na Série B".

Recuperação de Giuliano: "Não foi decidido hoje [que Giuliano seria ausência contra o São Bernardo]. Ele quis vir com o grupo hoje, ficar junto, participar dessa festa linda. Ele participou muito dos treinos nesta semana, está faltando um pouco mais de confiança. Estamos em um momento que não precisamos correr risco. É um cara com cabeça muito boa, veio conversar com a gente, optamos por segurar um pouco mais, mas está num processe final de recuperação".

Jovens do Santos receberão mais oportunidades? "Vai depender muito das oportunidades e do momento. Estamos classificados, mas queremos a primeira colocação do geral. Quero fazer experiências, mas com muita cautela. Conheço o Patati desde a minha primeira passagem aqui, e sei que ele foi bem nos amistosos do Qatar. Já sabe o que é o Santos. Os outros jovens estão treinando muito bem. Vamos dar um suporte melhor para eles para receberam mais oportunidades".

Ambição no Paulistão: "Nós temos ambições. Quanto mais a gente tiver lá em cima, mais podemos levar as decisões para casa - só o Palmeiras pode passar a gente. Queremos trazer, as quartas, as semis e a final para nossa casa".