ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de ficar atrás duas vezes no placar, o Inter buscou a virada sobre o Grêmio, venceu por 3 a 2 no Beira-Rio, na noite deste domingo (25), e disparou na liderança do Campeonato Gaúcho após dez rodadas.

Renê abriu o placar com um gol contra para o Grêmio e Maurício empatou para o Inter na primeira etapa.

No segundo tempo, Villasanti colocou o Grêmio na frente, e Alario empatou para o Inter. O atacante argentino havia acabado de entrar na partida.

Nos acréscimos da partida, Alan Patrick resolveu. Ele sofreu pênalti de Kannemann e bateu bem para virar o jogo e garantir a vitória colorada.

Com triunfo, o Inter segue líder do Campeonato Gaúcho, agora com 25 pontos. O Colorado volta a campo na próxima quarta-feira (28), quando visitam o ASA, pela Copa do Brasil

Já o Grêmio é o segundo colocado, com 20 pontos. Os comandados de Renato Portaluppi enfrentam o São Luiz-RS na próxima quarta-feira (28), pela Recopa Gaúcha.