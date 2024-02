SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo apenas empatou em 1 a 1 com o Guarani neste domingo (25) no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Calleri marcou pelo Tricolor e Léo Santos empatou.

O São Paulo dominou as principais chances da primeira etapa e abriu o placar com gol de pênalti do Calleri. Léo Santos deu carrinho em Pablo Maia e o atacante argentino converteu. O Tricolor desperdiçou algumas chances no ataque e ainda viu Léo Santos ir de vilão a herói. O zagueiro empatou para o Guarani aos 50 minutos em sobra na área.

O Guarani jogou melhor que o São Paulo na maior parte do tempo e quase achou um gol em chute de Gustavo França. O São Paulo empilhou chances desperdiçadas e viu o jogo ficar truncado. Carpini até mexeu na equipe, mas as opções não trouxeram a explosão que o treinador buscava. Nos minutos finais, o Tricolor lançou bolas na área, insistiu em cruzamentos, mas não encontrou o gol. O Guarani se fechou e nem se arriscou em contra-ataques.

Com o resultado, o São Paulo chega a apenas 15 pontos na tabela do grupo D. O Novorizontino venceu na rodada e lidera com 18. O Guarani, por sua vez, vai a seis no grupo B e segue na lanterna.

Vale lembrar que o Tricolor tem um jogo a menos na competição. O Tricolor volta a campo na quarta-feira para enfrentar a Inter de Limeira, às 21h35, pelo Paulistão.

O Guarani enfrenta o Botafogo-SP na sexta, às 18h30, pela 11ª rodada do Paulistão.

Jogo aberto...

O São Paulo não teve grandes dificuldades para criar e dominou o jogo na etapa inicial. O time de Carpini pressionou a defesa do Guarani e se aproveitou das brechas na defesa para criar situações de perigo. Ferreirinha, muito participativo, e Erick foram os que mais deram trabalho para Vladimir.

Após ensaiar o gol e levar perigo em algumas oportunidades, o Tricolor abriu o placar em gol de pênalti do Calleri. Léo Santos deu um carrinho em Pablo Maia na entrada da área e a arbitragem marcou pênalti. O atacante argentino converteu.

O Tricolor desperdiçou algumas chances na frente com Ferreirinha, ficou perto de ampliar, mas foi castigado e viu Léo Santos ir de vilão a herói. Após escanteio, o zagueiro aproveitou uma sobra na área e empatou aos 50 minutos, esfriando a partida.

Jogo truncado

O São Paulo voltou desatento para a segunda etapa e, por mais que tenha tido volume de jogo criando pelos lados, não foi eficiente. O Guarani aproveitou os espaços, criou, mas perdeu a bola em todos os momentos no ataque.

O jogo ficou truncado e Thiago Carpini mexeu na equipe. Colocou Wellington Rato no lugar de Ferreirinha, mas ainda assim não teve e a explosão necessária. O Guarani melhorou ao longo do segundo tempo e por muito pouco não ampliou com Gustavo França, que chutou de primeira e obrigou Rafael a fazer bonita defesa.

O Tricolor tentou driblar o empate e insistiu nos ataques ineficientes. Bolas por cima do gol, pelo lado, mas a bola se recusou a entrar. Wellington Rato até tentou uma bomba em direção ao Vladimir, mas o goleiro tocou na bola e ela explodiu no travessão. Ficou por isso mesmo. O Guarani se fechou inteiro e só atacou quando encontrou brechas para contra-ataque.

Lances importantes

Aos seis minutos, Régis chegou ao ataque e ficou no mano a mano com Rafael, mas o goleiro saiu para abafar e sofreu falta.

Aos 10 minutos, Ferraresi lança Ferreirinha, que cortou para o meio e chutou forte, mas a bola passou ao lado do gol.

Aos 17 minutos, Ferreirinha, ficou muito perto de abrir o placar do São Paulo. Vladimir se esticou inteiro e a bola ainda toca na trave esquerda antes de sair.

Aos 22 minutos, a arbitragem marcou pênalti em lance de Léo Santos em cima de Pablo Maia. Lucas O zagueiro do Guarani deu carrinho criminoso no volante tricolor.

Aos 24 minutos, Calleri converteu o pênalti em bonita cobrança, sem chances para Vladimir.

Aos 50 minutos, Léo Santos vai de vilão a herói e deixa tudo igual após sobra na área.

Gustavo França por pouco não ampliou para o Guarani e chutou de primeira, obrigando Rafael a fazer bonita defesa.

Aos 28 minutos do segundo tempo, Wellington Rato mandou uma bomba em direção a Vladimir, que tocou na bola e ela explodiu no travessão.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 x 1 SÃO PAULO

Local: Estádio Brinco de Ouro de Princesa, em Campinas (SP).

Data/hora: 25/02/2024 (domingo), às 18h (de Brasília)

Público/Renda: 9.370 torcedores/ R$ 243.090,00

Cartões amarelos: Marcio Silva, Léo Santos, Camacho, Anderson Leite, Vladimir e Diogo Mateus (GFC) - Igor Vinicius, Alison e Lucas Moura (SPFC)

GOLS: Calleri, do São Paulo, aos 24 minutos do primeiro tempo, e Léo Santos, do Guarani, aos 50 minutos do primeiro tempo.

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Ferraresi e Welington; Pablo Maia, Alisson (Bobadilla) e Michel Araújo (Luciano); Ferreirinha (Wellington Rato), Erick (Lucas) e Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

GUARANI: Vladimir; Diogo Mateus, Léo Santos, Marcio Silva, Rayan e Hélder (Lucas Adell); Anderson Leite, Camacho (Matheus Bueno), Gabriel Santos (Reinaldo) e Régis (Gustavo França); Reinaldo e Pablo Thomaz (Marlon Douglas). Técnico: Claudinei Oliveira.