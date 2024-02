- Rayssa e Filipinho são indicados ao Laureus, maior prêmio do Esporte

A skatista maranhense Rayssa Leal e o surfista paulista Filipe Toledo foram indicados, pelo segundo ano consecutivo, ao Prémio Laureus, o mais relevante na área esportiva. Ambos concorrerão em uma das oito categorias do prêmio: a de melhor atleta de esportes de ação, junto com outros quatro indicados, representantes dos Estados Unidos, África do Sul, Inglaterra e Austrália.

O Brasil também concorre na categoria "Esporte do Bem", específica a programas sociais esportivos que visam transformar a vida de crianças e adolescentes. O programa brasileiro "Bola pra Frente", iniciativa de Jorginho, tetracampeão mundial de futebol, é um dos seis indicados ao título de Esporte do Bem. O anúncio dos vencedores da 25ª edição do Laureus ocorrerá em 22 de abril, durante cerimônia no Palácio de Cibeles, em Madri (Espanha).

Os brasileiros foram reconhecidos pelo desempenho ao longo do ano passado. Rayssa, de 16 anos, foi campeã mundial do skate street e ainda arrematou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile). Já Filipinho tornou-se em 2023 o primeiro brasileiro a conquistar, de forma consecutiva, o bicampeonato mundial de surfe, o Championshio Tour (CT) que reúne a elite da modalidade.

Ao todo foram indicados 48 atletas nas oito categorias do Laureus. Os nomes serão avaliados por um júri de 69 personalidades do Esporte, entre eles atletas renomados, medalhista olímpicos, recordistas mundiais.

Indicados (desempenho em 2023)

MELHOR ATLETA DE ESPORTES DE AÇÃO

Rayssa Leal - skate

Filipe Toledo - surfe

Kirsten Neuschafer (África do Sul) - vela

Bethany Shriever (USA) - BMX Racing

Caroline Marks (USA) - surfe

Arisa Trew (Austrália) - skate

ESPORTE DO BEM

Bola pra Frente - programa usa esporte e cultura como ferramentas para desenvolver competências socioemocionais e promover a cidadania de crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade;

Obiettivo Napoli (Itália) - difunde o espírito do esporte (trabalho de equipe, disciplina e comunicação) para combater a violência e a discriminação;

Fundación Rafa Nadal (Espanha) - difunde esporte e educação para mais de 1000 jovens em situação de vulnerabilidade na Espanha e na Índia;

Dancing Grounds (USA) - programa de dança acessível que promove saúde e bem-esta;r

Justice Desk (África do Sul) - projeto busca desenvolver empoderamento feminino;

ISF Camboja (Camboja) - projeto busca diminuir a evasão escolar no Camboja, usando o futebol como instrumento de educação e desenvolvimento de comunidades.

MELHOR ATLETA MULHER DO ANO

Aitana Bonmatí (Espanha) - futebol

Iga ?wi?tek (Polônia) - tênis

Faith Kipyegon (Kenia) - atletismo

Mikaela Shiffrin (EUA) - esqui alpino

Shericka Jackson (Jamaica) - atletismo

Sha’Carri Richardson (USA) - atletismo

MELHOR ATLETA HOMEM DO ANO

Noah Lyles (USA) - atletismo

Lionel Messi (ARG) - futebol

Armand Duplantis (Suécia) - atletismo

Novak Djokovic (érvia) - tênis

Max Verstappen (Países Baixos) - automobilismo

Erling Haaland (Noruega) - futebol

EQUIPE DO ANO

Seleção masculina de basquete da Alemanha

Seleção feminina de futebol da Espanha

Seleção masculina de rugby da África do Sul

Seleção europeia na Ryder Cup (golfe)

Oracle Red Bull Racing (automobilismo)

Time masculino adulto do Manchester City (futebol)

ATLETA REVELAÇÃO DO ANO

Jude Bellingham (Grã-Bretanha) - futebol

Josh Kerr (Grã-Bretanha) - atletismo

Linda Caicedo (Colômbia) - futebol

Haiyang Qin (China) - natação

Coco Gauff (USA) - tênis

Salma Paralluelo (Espanha), futebol

RETORNO DO ANO

Sebastien Haller (Costa do Marfim), futebol

Siya Kolisi (África do Sul), rugby

Katarina Johnson-Thompson (Grã-Bretanha) - atletismo

Simone Biles (USA) - ginástica artística

Jamal Murray (Canadá) - basquete

Marketa Vondrousova (República Tcheca) - tênis

MELHOR PARATLETA

Simone Barlaam (Itália), natação

Danylo Chufarov (Ucrânia, natação

Luca Ekler (Hungria) - atletismo

Diede de Groot (Países Baixos) - tênis em cadeira de rodas

Nicole Murray (Grâ-Bretanha) - ciclismo

Markus Rehm (Alemanha) - atlestismo

