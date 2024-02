SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians registrou mais de R$ 12 milhões de renda bruta em jogos na Neo Química Arena em 2024.

O Corinthians bateu R$ 12.195.569,50 de bilheteria neste ano. Até então, o clube do Parque São Jorge recebeu Guarani, São Paulo, Novorizontino, Portuguesa e Ponte Preta, respectivamente e todos pelo PaulistA, em seu estádio. Foram duas vitórias e três derrotas.

O time alvinegro paulista ultrapassou a marca de R$ 10 milhões no jogo deste domingo (25). O público pagante foi de 41.118 torcedores, com receita de R$ 2.339.123,50. A maior bilheteria da temporada foi na estreia, contra o Guarani: R$ 2.551.343,50.

Todo esse valor, no entanto, não corresponde ao valor que o clube recebe de fato ?descontando despesas e outras deduções. O boletim financeiro do duelo contra a Ponte ainda não foi divulgado, mas na somatória dos quatro primeiros jogos, a renda líquida foi de R$ 5.571.201,64 de R$ 9.856.446 arrecadados.

Ao todo, mais de 205 mil torcedores assistiram a jogos na Arena em 2024. Tal número corresponde a uma média de público de 41,1 mil por partida. "Isso demonstra o comprometimento e o amor do torcedor corintiano", destacou Alessandro Tomazelli, diretor da empresa Cia do Tomate, que gerencia o camarote Arena Kids na arena.

O maior público do ano foi no clássico contra o São Paulo: 43.080 torcedores pagantes. O menor foi no jogo contra o Novorizontino, com 39.407.

NÚMEROS NA NEO QUÍMICA ARENA EM 2024

Contra Guarani: 42.357 mil torcedores, receita de R$ 2.551.343,50, renda líquida de R$ 1.463.323,30

Contra São Paulo: 43.080 mil torcedores, receita de R$ 2.488.558,50, renda líquida de R$ 1.384.322,02

Contra o Novorizontino: 39.407 torcedores, receita de R$ 2.343.488,00, renda líquida de R$ 1.303.423,69

Contra a Portuguesa: 39.592 mil torcedores, receita de R$ 2.473.056,00, renda líquida de R$ 1.420.132,63

Contra a Ponte Preta: 41.118 mil torcedores, receita de R$ 2.339.123,50, renda líquida ainda não divulgada