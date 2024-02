ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid visita o Valencia no próximo sábado (2), pelo Campeonato Espanhol, e uma equipe da Netflix que acompanha o clube da capital espanhola para um documentário sobre Vinícius Júnior não poderá gravar no estádio Mestalla. A informação é do jornal "Marca".

O estádio foi palco de um ataque racista a Vini Jr na última temporada. Na ocasião, o Valencia venceu por 1 a 0 e Vini Jr foi expulso após uma confusão que se iniciou quando ele acusou torcedores do time da casa de chamá-lo de "macaco" e de fazerem gestos imitando o animal na direção dele. O jogo chegou a ser paralisado por vários minutos.

Três torcedores que imitaram macaco foram identificados e banidos do Mestalla para sempre. Um processo sobre o episódio ainda está em curso.

Normalmente, a decisão sobre filmagens não é do clube, mas da Liga Espanhola. De acordo com o Marca, porém, o Valencia decidiu proibir a entrada da equipe da produtora Conspiração para preservar a imagem do clube, devido aos episódios envolvendo o atleta no último jogo.

O Real Madrid é o líder do Campeonato Espanhol com 65 pontos, oito a mais que o vice-líder, o Barcelona. Já o Valencia está no meio da tabela, em nono lugar, com 36 pontos.