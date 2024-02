FORTALEZA, CE (UOL/FOLHAPRESS) - A presidência do Sport fez um ofício, nesta segunda-feira (26), pedindo a exclusão de 34 sócios do clube, bem como penalidade disciplinar e administrativa de impedimento a eles, com histórico de crimes em estádios e praças públicas. O pedido foi feito após torcedores da equipe pernambucana atacarem o ônibus do Fortaleza na semana passada.

O clube ainda requereu à Secretaria de Defesa Social de Pernambuco a relação de membros de torcidas organizadas com crimes cometidos dentro e fora dos estádios.

Foi requerido, também, a proibição de usos de vestimentas, adereços e faixas da "Torcida Jovem" nos estádios.

A torcida é suspeita de ter membros envolvidos no ataque à delegação do Fortaleza, segundo Rodrigo Guedes, vice-presidente jurídico do Sport.

Em um outro ofício, encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco, o clube solicita que seja dada efetividade da decisão judicial da extinção das organizadas. Em 2020, a Justiça de Pernambuco determinou o fim de três organizadas por episódios de violência, mas as torcidas seguem participando de jogos.