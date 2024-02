ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A ESPN começou a reforçar seu time de repórteres para atender demandas de cobertura de competições com clubes brasileiros que tem direito, especialmente a Libertadores e a Copa Sul-Americana.

O canal esportivo da Disney contratou a repórter Victoria Leite, que teve passagem pela Globo como setorista do Santos, e que estava até o início de fevereiro no canal Goat, projeto esportivo que transmite competições como o Campeonato Carioca.

Victoria vai atuar em Belo Horizonte (MG), e será responsável por cobrir o dia a dia dos clubes de Minas Gerais. Duda Gonçalves, que estava na função até então, passará a atuar em São Paulo.

Victória Leite foi estagiária da Globo em 2019 e, em 2020, atuava inicialmente em afiliadas da emissora líder de audiência.

Primeiro, Victoria foi repórter na TV Anhanguera, de Goiás. Em janeiro de 2023, ela passou a cobrir o Santos, em remanejamento feito pela emissora, e participou de transmissões do clube no SporTV e no Premiere.

No Goat, ela atuou como apresentadora e repórter entre julho de 2023 e fevereiro deste ano, como um dos seus principais rostos nas transmissões esportivas.

A ESPN tem contratos com a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) pela Libertadores e a Copa Sul-Americana até 2026.