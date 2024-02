SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians passa pela sua primeira semana sem jogos desde o início da temporada e o técnico António Oliveira terá, enfim, tempo para trabalhar.

TRÉGUA NO CALENDÁRIO

O treinador português enfrentou uma maratona de cinco jogos em 17 dias no comando do clube. Ele chegou há pouco mais de duas semanas e teve de correr contra o relógio e a agenda para começar a arrumar a casa.

António tem agora a oportunidade de dar mais atenção à implementação de seu estilo de jogo. O técnico já vem moldando o time, mas não precisará aplicar seus conceitos enquanto prepara o time para partidas em sequência.

Ele valoriza a repetição de comportamentos para consolidar um padrão em campo. António costuma valorizar a rotina criada em treinos em suas coletivas pós-jogos.

É evidente que com mais dias de trabalho, dá para trabalhar melhor os detalhes em termos coletivos. Independentemente de haver uma sequência de jogos, essa sequência também serve para criar e dar rotinas. Nós temos um caminho, e o caminho é longo António, após a derrota para a Ponte Preta

Independentemente de quem joga, todos treinam dentro dos comportamentos defensivos e ofensivos que quero. É através do treino e da repetição que conseguimos consolidar uma rotina António, após a vitória sobre o Cianorte

EXPECTATIVAS E MISSÕES

As atuações já melhoraram com António Oliveira, mas o Corinthians ainda tem pontos a evoluir ?como a pontaria. Segundo dados do Footstats, a equipe teve 26 finalizações contra a Ponte Preta, mas apenas quatro acertaram o gol adversário (aproveitamento de 15,4%). Já no quesito cruzamentos, apenas apenas 13 dos 58 tentados foram corretos (22,4%).

O clube ainda vive a expectativa de poder contar com reforços. O meia-atacante Igor Coronado já chegou, mas ainda não esteve à disposição, já que não joga desde dezembro e vem treinando parcialmente com o elenco. O Alvinegro pode ter o retorno de alguns lesionados, como Cássio e Pedro Raul. Além deles, Diego Palacios e Paulinho, "reforço caseiro", podem evoluir na recuperação e ficarem mais próximos da volta.

O período livre também é bom para dar um descanso aos jogadores diante do calendário. Félix Torres e Raniele foram titulares em todos os jogos do ano, enquanto Romero, Wesley, Yuri Alberto, Maycon e Fagner vêm logo atrás entre os líderes de minutagem deste começo de temporada.

O grupo corintiano folgou nesta segunda-feira (26) e inicia nesta terça-feira (27) a série de quatro dias seguidos para treinos. O time volta a campo no sábado (2) para receber o Santo André, na Neo Química Arena, às 16h, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.