SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bragantino não conseguiu furar a retranca do Águilas Doradas em 180 minutos, mas superou os colombianos nos pênaltis depois de novo 0 a 0 na noite desta terça-feira (27) e avançou para a terceira fase da Libertadores atuando em sua casa. Cleiton defendeu uma cobrança e viu Goez chutar para fora a última batida, enquanto todos da equipe brasileira marcaram.

Os paulistas podem encarar o Botafogo na próxima fase, que antecede a etapa dos grupos. O time carioca joga amanhã, a partir das 21h30 (de Brasília), contra o Aurora -na ida, houve empate por 1 a 1.

Antes disto, o Bragantino volta a campo pelo Campeonato Paulista. O clube encara o Santos, às 18h30 (de Brasília) de domingo (3), também no Nabi Abi Chedid.

COMO FOI O JOGO

Ataque esbarra na defesa. O 1° tempo foi basicamente de um time só: o Bragantino. Os mandantes tentaram pressionar os colombianos, que sustentaram as investidas e, bastante organizados taticamente, conseguiram proteger bem a meta de Contreras. O goleiro só precisou trabalhar uma vez, em finalização de Vitinho.

Na etapa final, a novela foi a mesma. Os paulistas passaram a explorara as bolas paradas, mas seguiram sem sucesso e acabaram consagrando os zagueiros adversários. Os visitantes, por outro lado, se arriscaram em alguns contra-ataques antes do apito final que gerou as penalidades.

E NOS PÊNALTIS?

Cleiton iniciou brilhando ao defender o pênalti de Salazar e viu Lincoln converter sua cobrança: 1 a 0.

Pineda fez o primeiro do Águilas, mas Nathan Mendes também marcou: 2 a 1.

Garavito e Luan Cândido balançaram as redes e mantiveram a vantagem brasileira: 3 a 2.

Quiñónes não titubeou e deslocou Cleiton, mas Léo Ortiz devolveu na mesma moeda: 4 a 3.

Na última rodada, Goez chutou para fora e "deu" a classificação ao Bragantino.