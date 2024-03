- Botafogo decide futuro na Pré-Libertadores diante do Aurora

O Botafogo recebe o Aurora (Bolívia), a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (28) no estádio Nilton Santos, em partida que definirá um classificado para a 3ª fase prévia da Copa Libertadores da América. A Rádio Nacional transmite o confronto ao vivo.

Após o empate de 1 a 1 na partida de ida (na última quarta-feira no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba), oportunidade na qual atuou muito mal, o Alvinegro ficou sem técnico, após Tiago Nunes ser demitido. Por esta causa, o Botafogo será comandado nesta quarta por seu auxiliar técnico fixo, Fábio Matias.

O comandante interino da equipe de General Severiano chega após dirigir o Glorioso na vitória de 2 a 0 sobre o Audax no último sábado (24), em partida válida pela Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Após este jogo, Matias destacou, em entrevista coletiva, a importância do apoio da torcida no confronto decisivo com o Aurora: “O ideal é que tenhamos [a presença do] torcedor, estádio cheio. Que nos sintamos em casa. É isso que precisamos na quarta-feira, ter a capacidade esgotada. É isso que faz a diferença”.

É DECISÃO NO NILTON SANTOS! Juntos pela vaga na próxima fase da Conmebol Libertadores! Garanta seu ingresso em https://t.co/VmMNMgR0SQ. ?????????? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/jqTiVfeGMk — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 26, 2024

Em caso de classificação nesta quarta-feira, o Botafogo medirá forças com o Bragantino na próxima etapa da competição. O Massa Bruta se garantiu na 3ª fase prévia da Libertadores após deixar para trás o Águilas Doradas (Colômbia).

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Botafogo e Aurora com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

