- Botafogo goleia Aurora por 6 a 0 e avança na Pré-Libertadores

O Botafogo se garantiu na 3ª fase prévia da Copa Libertadores após golear o Aurora (Bolívia) por 6 a 0, na noite desta quarta-feira (28) no estádio Nilton Santos, em partida de volta da 2ª etapa preliminar da principal competição de clubes da América do Sul. O destaque da partida, transmitida pela, foi o atacante Júnior Santos, que marcou em quatro oportunidades.

CLASSIFICADO! ????????



Com show de Tiquinho Soares e Júnior Santos, Fogão goleia o Aurora e avança na Conmebol Libertadores! VAAAAMOOOOOOS! ????9?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/HYQ1vw7D0M — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 29, 2024

Na próxima etapa da competição o Glorioso medirá forças com o Bragantino, que deixou pelo caminho o Águilas Doradas (Colômbia). Desta forma o Massa Bruta e a equipe de General Severiano protagonizarão o primeiro duelo da história de equipes brasileiras na Pré-Libertadores.

Jogando em casa, o Botafogo começou avassalador e, logo aos 2 minutos do primeiro tempo, abriu o placar com Júnior Santos. O segundo saiu aos 14, com o centroavante Tiquinho Soares, que acabou com um jejum de seis partidas. Ainda antes do intervalo o Alvinegro chegou ao terceiro, com o venezuelano Savarino.

Já o segundo tempo foi todo de Júnior Santos, que marcou em mais três oportunidades: aos 6 minutos com um toque na saída do goleiro, aos 23 e aos 35. Agora o Botafogo se concentra no Campeonato Carioca, pelo qual enfrenta o Fluminense no próximo domingo (3).

