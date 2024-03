SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia James Rodríguez reestreou pelo São Paulo na quarta (28), na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, e precisou de apenas 24 minutos para provar que é uma "referência técnica" de "qualidade indiscutível", como disse o técnico Thiago Carpini após a partida.

Em 24 minutos, James marcou um gol e deu uma assistência. Quando o colombiano entrou, o São Paulo vencia por apenas 1 a 0.

James deu passe considerado simples para Luciano, mas o belo chute do camisa 10 transformou a bola em assistência para o meia.

O gol do colombiano também teve participação, e ajuda, de Luciano. O camisa 10 fez fila na defesa e finalizou para a defesa parcial de Max Walef; James apareceu na segunda trave para tocar de cabeça para o gol vazio.

James ainda quase marcou um belo gol em chute de direita. A finalização contou como errada, mas passou com muito perigo ao lado da trave adversária.

O colombiano foi um dos poucos jogadores do Tricolor com zero perdas de posse de bola. Ferreira liderou a estatística com cinco, Lucas e Igor Vinícius tiveram quatro, enquanto Rato e Welington somaram três. Arboleda, Alisson, Pablo Maia, Calleri e Michel Araujo aparecem com uma.

James acertou 13 dos 15 passes que tentou em sua reestreia. Ele também foi o único são-paulino a computar um lançamento correto no jogo.

O que disse Carpini

"Opção dele era não ficar no clube. Fora do contexto as pessoas pedem muito pra 'pôr o James'. A gente já tinha uma conversa de que ele não ficaria, são coisas internas. A partir do momento que tem essa virada de chave, ele se sente feliz e importante dentro do processo e volta a fazer parte do grupo, é um cara tecnicamente indiscutível."

"Chega em um estágio físico diferente, isso não é tão bom e compromete também a parte técnica. Isso vai ser gradativo na parte física e ele vai entregar cada vez mais na parte técnica e cognitiva que ele tem no jogo. É uma referência técnica que nós temos. Conseguiu participar um pouco da partida de hoje mesmo tendo perdido parte da preparação e pré-temporada. Importante é que ele ficou e a atuação dele foi muito satisfatória. Estou muito feliz com o retorno dele"