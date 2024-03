SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Paulista tem, finalmente, todos os 16 times com dez jogos disputados cada. Restam apenas duas rodadas na fase de grupos e há brigas tanto por classificação às quartas de final quanto pela luta contra o rebaixamento.

Veja a classificação geral

1 - Palmeiras: 24 pontos (saldo +10)

2 - Santos: 22 pontos (saldo +7)

3 - São Paulo: 18 pontos (saldo +7)

4 - Novorizontino: 18 pontos (saldo +4)

5 - Bragantino: 18 pontos (saldo +4)

6 - Ponte Preta: 16 pontos (saldo +5)

7 - São Bernardo: 15 pontos (saldo +1)

8 - Inter de Limeira: 14 pontos (4 vitórias, saldo +1)

9 - Água Santa: 14 pontos (4 vitórias, saldo -1)

10 - Mirassol: 14 pontos (3 vitórias, saldo +3)

11 - Botafogo-SP: 11 pontos (saldo -7)

12 - Corinthians: 10 pontos (saldo -1)

13 - Portuguesa: 7 pontos (saldo -8)

14 - Guarani: 6 pontos (saldo -5)

15 - Ituano: 6 pontos (saldo -11)

16 - Santo André: 5 pontos (saldo -9)

Os cenários dos grandes

O Corinthians está vivo, mas precisa de uma combinação de resultados para se classificar. A equipe de António Oliveira tem 10 pontos no Grupo C e está na lanterna da chave, atrás de Bragantino (18 pontos), Inter de Limeira (14 pontos) e Mirassol (14 pontos).

Com duas rodadas em disputa, é preciso torcer para que os dois oponentes mais próximos não vençam seus próximos compromissos - além de, obviamente, derrotar tanto Santo André (em casa) quanto Água Santa (fora). Um empate e uma vitória até podem servir ao elenco de António Oliveira, mas neste caso, Inter ou Mirassol não poderiam pontuar.

O Palmeiras bateu a Portuguesa, ultrapassou o Santos na classificação geral e garantiu a liderança do Grupo B antecipadamente. Agora, o alviverde tem a missão de encerrar a fase à frente do rival para ter vantagem do mando no mata-mata. O adversário nas quartas será a Ponte Preta ou o Água Santa.

O São Paulo fez três na Inter de Limeira, desbancou o Novorizontino pelo saldo de gols e chegou ao topo do Grupo D com 18 pontos. O Tricolor encaminhou a sua vaga, mas não pode tropeçar, já que o São Bernardo soma 15 pontos e ainda está vivo na briga pelas quartas de final.

O Santos tem apenas uma "batalha" nas próximas duas rodadas: retomar a 1ª posição no contexto geral. Para isso, é preciso tirar dois pontos de vantagem do Palmeiras.

E no rebaixamento?

Portuguesa, Guarani, Ituano e Santo André são os mais ameaçados - matematicamente, no entanto, até Corinthians e Botafogo-SP podem cair.

A Lusa vive um cenário incomum: está lutando contra a queda, mas é vice-líder do Grupo A e, neste momento, está avançando rumo às quartas de final. A equipe encara em casa o Mirassol no fim de semana e fecha a atual etapa diante do Novorizontino no interior.

Guarani e Ituano jogam a próxima rodada longe de seus estádios, contra Botafogo-SP e Inter de Limeira, respectivamente. A equipe de Campinas supera o oponente na tabela só pelo saldo de gols.

Por fim, o Santo André, que ainda não venceu no estadual, tem missões bastante complicadas para evitar o rebaixamento: o time do ABC mede forças com o Corinthians, no sábado (2), e com a Ponte Preta, no outro fim de semana. O curioso é que, mesmo no atual panorama, o clube pode se classificar na vice-liderança do Grupo A caso ultrapasse Ituano e Portuguesa.