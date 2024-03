SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ator, esportista, empresário, ex-governador da Califórnia. Desde 1989, o austríaco Arnold Schwarzenegger adiciona mais um item em seu extenso currículo: fundador do segundo maior campeonato de fisiculturismo do mundo. Em sua 35ª edição, o Arnold Sports Festival 2024 acontecerá entre os dias 29 de fevereiro e 3 de março, com grandes chances de títulos para o Brasil.

Distribuída em sete categorias, a disputa vai contar com 13 brasileiros. Entre estreantes e atuais campeões, os atletas mobilizam uma legião de fãs e prometem um bom show, com confronto direto de gigantes como Ramon Dino e Urs Kalecinski, e Francielle Mattos e Isa Pereira Nunes.

Abaixo, tire as principais dúvidas sobre o campeonato:

O que é fisiculturismo?

O fisiculturismo -ou bodybuilding, em inglês- é um esporte em que o atleta tem como objetivo desenvolver e definir os músculos. Para isso, é comum que os fisiculturistas alinhem um plano alimentar a uma rotina pesada de treinos de musculação.

O que é o Arnold Ohio?

O Arnold Sports Festival é um festival anual que reúne exposições, campeonatos e encontros sobre esportes relacionados ao mundo fitness, como fisiculturismo, ginástica e esportes de força.

Quais são as categorias do Arnold Ohio?

Em 2024, o Arnold Sports conta com sete categorias:

- Arnold Classic: conhecido popularmente como "open", é a principal categoria da competição, também considerada a mais difícil. Os músculos devem ser os maiores possíveis.

- Arnold Men's Physique: categoria com menor volume corporal, valoriza estética e elegância, além de um bom desenvolvimento muscular. É usada uma bermuda para subir ao palco, porque as pernas não são o foco da avaliação dos jurados.

- Bikini International: categoria disputada por mulheres, em que os juízes buscam traços mais femininos, ombros bem trabalhados e cintura fina. É a categoria que exige menos volume muscular.

- Classic Physique: criada para homenagear a era de ouro do fisiculturismo, os atletas dessa categoria buscam estética e proporcionalidade, respeitando um limite de peso de acordo com cada altura.

- Fitness International: disputa que mistura fisiculturismo com ginástica. Nela, as atletas devem exibir um bom condicionamento físico, além de apresentarem um número musical com dança e elasticidade.

- Pro Wheelchair: categoria exclusiva para cadeirantes. Os atletas devem apresentar bom volume muscular nos membros superiores.

- Wellness International: categoria feminina que preza pelo volume muscular nos membros inferiores. Quadríceps e glúteos devem se destacar e as atletas são avaliadas também pela feminilidade.

Quando vai ser o Arnold Ohio?

O festival acontece entre os dias 29 de fevereiro e 3 de março. As competições, porém, ocorrem nos dias 1° e 2 de março, enquanto as outras datas são reservadas para exposições, painéis e encontros com os atletas. O cronograma das disputas é o seguinte (horário de Brasília):

sexta-feira (1º) - 14h30 às 15h30

Prévias do Classic Physique

Prévias do Fitness International

Prévias do Wellness International

sexta-feira (1º) - 21h às 23h30

Prévias do Arnold Classic

Final do Classic Physique

Final do Fitness International

Final do Wellness International

sábado (2) - 12h às 13h

Prévias e final do Pro Wheelchair

sábado (2) - 13h às 14h

Prévias do Bikini International

Prévias do Arnold Men's Physique

sábado (2) - 21h à 0h

Final do Arnold Classic

Final do Bikini International

Final do Arnold Men's Physique

Quando saem os resultados?

Os resultados do Classic Physique, Fitness e Wellness saem na sexta-feira (1º), por volta das 23h30. Os resultados do Wheelchair saem no dia seguinte, sábado, por volta das 13h. Já as categorias Arnold Classic, Bikini e Men's Physique terão seus resultados anunciados por volta da meia-noite, de sábado para domingo.

Onde assistir ao Arnold Ohio?

Os painéis e competições serão transmitidos online gratuitamente pelo organizador. Para isso, é preciso acessar o link do festival, preencher dados de nome, sobrenome e email, e aceitar os termos de uso.

Quais atletas brasileiros estão competindo?

Ao todo, são 13 fisiculturistas brasileiros em seis categorias. São eles:

- Arnold Classic: Marcello "Horse" De Angelis e Rafael Brandão.

- Arnold Men's Physique: Emmanuel Costa, Diogo Montenegro, Vinicius Mateus Vieira Lima e Vitor Chaves.

- Bikini International: Amanda Marques Pereira e Angelica Teixeira.

- Classic Physique: Ramon "Dino" Rocha Queiroz.

- Pro Wheelchair: Josué "Gorila Albino" Fabiano.

- Wellness International: Bruna Seredich, , Francielle Mattos e Isa Pereira Nunes.

A categoria Fitness é a única sem ninguém do Brasil na disputa.

A atleta Isa Pecini, da categoria Bikini, cancelou sua participação por problemas de saúde. Ela passou por uma cirurgia de emergência para retirada do apêndice no último dia 15. No Instagram, a atleta tranquilizou os fãs e tem mostrado sua recuperação. "Agora é focar na recuperação e saúde", diz Pecini em um dos posts.

O Brasil já ganhou alguma vez?

Sim. Em 2023, Ramon Dino subiu ao primeiro lugar do pódio na categoria Classic Physique e pretende defender seu título nesta edição. Além disso, Angelica Teixeira é bicampeã da Bikini (2017 e 2018) e Isa Pecini é campeã da mesma categoria (2020). Isa Pereira Nunes, da categoria Wellness, também é campeã (2022).

Onde vai acontecer o campeonato?

O campeonato acontece nos centros de convenções Greater Columbus Convention Center e Ohio Expo Center, ambos na cidade de Columbus, Ohio, nos Estados Unidos.

Qual é o valor do prêmio?

Em 2023, os campeões de cada categoria ganharam:

- Arnold Classic: US$ 300 mil para o primeiro lugar, US$ 120 mil para o segundo lugar, US$ 70 mil para o terceiro lugar, US$ 37,5 mil para o quarto lugar, US$ 20 mil para o quinto lugar, US$ 12,5 mil para o sexto lugar e US$ 2.000 do sétimo ao décimo colocado.

- Arnold Men's Physique: US$ 10 mil para o primeiro lugar, US$ 6.000 para o segundo lugar, US$ 4.000 para o terceiro lugar, US$ 3.000 para o quarto lugar e US$ 1.500 para o quinto e sexto colocados.

- Bikini International: US$ 10 mil para o primeiro lugar, US$ 6.000 para o segundo lugar, US$ 4.000 para o terceiro lugar, US$ 3.000 para o quarto lugar e US$ 1.500 para o quinto e sexto colocados.

- Classic Physique: US$ 60 mil para o primeiro lugar, US$ 30 mil para o segundo lugar, US$ 20 mil para o terceiro lugar, US$ 7.000 para o quarto lugar, US$ 4.000 para o quinto lugar e US$ 2.000 para o sexto colocado. Além disso, foi eleito o atleta com melhores poses, premiado com US$ 10 mil.

- Fitness International: US$ 25 mil para o primeiro lugar, US$ 13 mil para o segundo lugar, US$ 8.000 para o terceiro lugar, US$ 5.000 para o quarto lugar, US$ 3.000 para o quinto lugar e US$ 2.000 para o sexto colocado.

- Wellness International: US$ 7.000 para o primeiro lugar, US$ 4.000 para o segundo lugar, US$ 3.000 para o terceiro lugar, US$ 2.000 para o quarto lugar e US$ 1.000 para o quinto e sexto colocados.

- A premiação do Pro Wheelchair não foi divulgada no site do evento.

Como surgiu o Arnold Sports Festival?

O festival foi criado por Arnold Schwarzenegger e pelo empresário Jim Lorimer. Originado do World Pro Championships, o evento foi rebatizado de Arnold Classic em 1989.

A ideia do campeonato surgiu quando o atleta e o empresário se conheceram, em 1970. Lorimer convidou o austríaco para ir aos Estados Unidos competir nos campeonatos de fisiculturismo do país - foi quando Schwarzenegger se tornou Mr Olympia pela primeira vez. O fisiculturista, então, prometeu ao empresário que voltaria à cidade de Columbus para promover o esporte. Os dois se juntaram 19 anos depois e criaram o Arnold Classic, inicialmente focado em bodybuilding. A cada edição, novos esportes e eventos foram acrescentados à programação. Em 2006, o festival foi rebatizado de Arnold Sports Festival.

Por que esse campeonato é conhecido como Arnold Classic ou Arnold Ohio?

O festival se chamava "Arnold Classic" entre os anos de 1989 e 2005. Além disso, a principal categoria da competição é chamada Arnold Classic. Já o nome "Arnold Ohio" vem do local em que o evento acontece: o estado de Ohio, nos Estados Unidos.

Quem organiza o Arnold Sports Festival?

O campeonato é organizado pela IFBB Pro League (International Federation of Bodybuilding and Fitness Professional League). Em tradução livre, Liga Profissional da Federação Internacional de Fitness e Fisiculturismo.

Qual é a relação entre o Arnold Sports e o Mr Olympia?

O Mr. Olympia é o principal campeonato de fisiculturismo, enquanto o Arnold Sports Festival é o segundo maior. Ambos são organizados pela mesma federação, a IFBB Pro League.

Existe exame antidoping?

A IFBB Pro League não é signatária da Wada, a agência mundial antidoping. Portanto, não há regras que proíbam os atletas de usarem esteróides anabolizantes para aumentar a performance no esporte. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina proíbe o uso dessas substâncias para fins estéticos.