SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians se manifestou sobre a situação do meia Matías Rojas.

O clube emitiu um comunicado e disse que a diretoria foi surpreendida pelo meia paraguaio ter faltado ao treino de hoje. Na nota sobre as atividades desta manhã, o Alvinegro paulista não havia informado nenhuma ausência.

O Corinthians afirmou que está em contato com o estafe de Rojas para entender os motivos e definir o que fazer. Rojas alega atraso no pagamento dos direitos de imagem e cogita deixar o clube.

A diretoria do Sport Club Corinthians Paulista foi surpreendida pela notícia de que o atleta Matías Rojas não compareceu ao treino desta quinta-feira (29). Representantes do clube estão em contato com o estafe do jogador para entender os motivos que o levaram a tomar tal atitude e estudar as providências. Corinthians, em nota

COMPLICAÇÕES

Rojas quase foi à Fifa no final do ano passado para cobrar uma dívida de R$ 5 milhões do Corinthians. O valor diz respeito a direitos de imagem atrasados durante a última gestão, e o jogador teve seu futuro no time em xeque.

A atual diretoria do clube fez um acordo para pagar a quantia de forma parcelada. A questão parecia resolvida, e o clube acreditava em um "novo Rojas" após ter atuações apagadas no ano passado.

Rojas até começou a temporada sendo titular, mas perdeu espaço. Contratado como grande reforço de 2023, o meia soma 30 jogos pelo clube e três assistências, sem ter marcado nenhuma vez.

Aos companheiros de time, o camisa 10 alegou que o Corinthians não arcou com os pagamentos por não o querer no elenco, segundo o colunista Samir Carvalho. Ele tem contrato até 2027, e um imbróglio na Fifa pode gerar prejuízo ao clube.