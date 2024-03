SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O pedido feito por 12 clubes para a CBF paralisar o Campeonato Brasileiro foi rejeitado pela entidade. O torneio nacional, portanto, vai prejudicar algumas equipes durante a Copa América, que será realizada entre os dias 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos.

DESFALQUES CERTOS

Os convocados para a competição continental vão perder, pelo menos, sete jogos. O número engloba as rodadas 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do Brasileiro - todas já com bola rolando nos EUA.

É provável, no entanto, que clubes com convocados percam seus atletas por mais tempo, já que as seleções passarão por um período de preparação antes do torneio. O copo "meio cheio" é que, com a eliminação precoce de alguns países, alguns jogadores devem retornar antes aos seus times.

Há clássicos nas rodadas citadas, como Palmeiras x Corinthians, por exemplo. Outros duelos que incluem equipes com selecionáveis são Fluminense x Inter, São Paulo x Grêmio e Atlético-MG x Flamengo.

A estimativa é de que, pelo menos, 20 jogadores virem desfalques. Na última Data Fifa, em novembro de 2023, os times da atual Série A cederam 29 atletas aos seus países de origem.

VEJA RODADAS E JOGOS AFETADOS

12ª rodada

Inter x Atlético-MG

Cruzeiro x Athletico

Bahia x Vasco

Fluminense x Vitória

Botafogo x Bragantino

Corinthians x Cuiabá

São Paulo x Criciúma

Fortaleza x Palmeiras

Atlético-GO x Grêmio

Juventude x Flamengo

13ª rodada

Grêmio x Fluminense

Atlético-MG x Atlético-GO

Vitória x Athletico

Flamengo x Cruzeiro

Vasco x Botafogo

Palmeiras x Corinthians

São Paulo x Bahia

Fortaleza x Juventude

Cuiabá x Bragantino

Criciúma x Inter

14ª rodada

Grêmio x Palmeiras

Atlético-MG x Flamengo

Bahia x Juventude

Fluminense x Inter

Vasco x Fortaleza

Corinthians x Vitória

Bragantino x Atlético-GO

Athletico x São Paulo

Cuiabá x Botafogo

Criciúma x Cruzeiro

15ª rodada

Inter x Vasco

Cruzeiro x Corinthians

Vitória x Criciúma

Flamengo x Cuiabá

Botafogo x Atlético-MG

Palmeiras x Bahia

São Paulo x Bragantino

Fortaleza x Fluminense

Atlético-GO x Athletico

Juventude x Grêmio

16ª rodada

Grêmio x Cruzeiro

Atlético-MG x São Paulo

Vitória x Botafogo

Flamengo x Fortaleza

Vasco x Corinthians

Palmeiras x Atlético-GO

Bragantino x Inter

Athletico x Bahia

Cuiabá x Juventude

Criciúma x Fluminense

17ª rodada

Inter x Flamengo

Cruzeiro x Bragantino

Bahia x Cuiabá

Fluminense x Athletico

Botafogo x Palmeiras

Corinthians x Criciúma

São Paulo x Grêmio

Fortaleza x Vitória

Atlético-GO x Vasco

Juventude x Atlético-MG

18ª rodada

Grêmio x Vitória

Atlético-MG x Vasco

Bahia x Corinthians

Flamengo x Criciúma

Botafogo x Inter

Palmeiras x Cruzeiro

Bragantino x Athletico

Fortaleza x Atlético-GO

Cuiabá x Fluminense

Juventude x São Paulo

O QUE OS CLUBES PEDIRAM?

A alteração no calendário foi pedida por 12 equipes: Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Athletico, Palmeiras, Atlético-MG, São Paulo, Red Bull Bragantino, Criciúma, Internacional e Corinthians.

Em ofício à CBF, os clubes requisitaram a paralisação do Brasileirão durante a Copa América e que as datas das oitavas de final, quartas de final e finais da Copa do Brasil fossem remanejadas para dar espaço para rodadas do Brasileirão.

Além disso, foi pedido que se reduzisse o tempo de descanso entre os jogos para três dias em vez de quatro dias.

*

O QUE DISSE A CBF?

A entidade agradece e considera essencial este diálogo amplo e permanente entre Clubes, Federações e CBF para melhoria e desenvolvimento do Calendário e de todo o Futebol Brasileiro e suas competições. A elaboração do calendário brasileiro de competições é de extrema complexidade, precisando ser adequado e harmonizado com os calendários divulgados pela FIFA e CONMEBOL, e, também, por exigências específicas da legislação brasileira (Lei Pelé e Lei Geral do Esporte).

Ao receber a proposta e em respeito aos envolvidos, a CBF imediatamente acionou diferentes áreas internas da entidade para a realização de estudos e simulações, o que demanda tempo. Também consultou os parceiros comerciais envolvidos na competição, entre eles a principal empresa detentora dos direitos de transmissão da Série A da Copa do Brasil.

O calendário para as competições de futebol masculino de 2024 foi divulgado em outubro de 2023, há quatro meses, e conseguiu-se, pelo segundo ano consecutivo, evitar conflitos com datas FIFA, honrando assim o compromisso com seus filiados e clubes.

Assim, em resposta ao pleito de parte dos Clubes da Série A, destacamos os seguintes pontos:

- Não foi considerado pelos clubes a alteração do modelo de disputa da Fifa Intercontinental Cup (Mundial de Clubes). Os times da América do Sul, para chegarem à final, terão que disputar três partidas, diferente dos anos anteriores. Caso o vencedor da Copa Libertadores seja uma equipe brasileira, o que ocorreu nas últimas cinco edições, e se o clube for também finalista da Copa do Brasil 2024, a proposta apresentada não seria viável;

- A Copa do Brasil 2024, teria um intervalo de 4 (quatro) meses entre as quartas de final e as semifinais, o que gera profunda perda de interesse dos espectadores, desvalorizando a competição e podendo causar prejuízos aos clubes, patrocinadores e detentores de direitos;

- Haveria prejuízos à dinâmica das competições na medida em que acarretaria um intervalo de praticamente um mês entre rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro;

- A CBF teve todo o cuidado de consultar a principal empresa detentora dos direitos de transmissão da Série A e da Copa do Brasil. Infelizmente, mudança pretendida afeta diretamente o cumprimento dos contratos, bem como dos contratos celebrados com os patrocinadores que fizeram todo o planejamento com base nas datas previamente divulgadas pela CBF;

- A proposta de alteração do calendário de 2024 foi enviada após o início de diversos campeonatos estaduais e regionais e às vésperas do início da 1ª fase da Copa do Brasil, o que poderia gerar ajustes desiguais e que não envolveriam a integralidade do calendário do futebol nacional e todas as suas competições;

- A alteração geraria o prolongamento da temporada para 2 (dois) clubes, impactando em datas definidas de férias dos atletas e comissão técnica, o que poderia acarretar graves problemas envolvendo direitos trabalhistas, e geraria impactos para o Calendário de 2025;

- Na proposta apresentada, as fases de oitavas e quartas de final ocorreriam exatamente durante a Copa América 2024, ficando os clubes igualmente desfalcados, mas em campeonato de fases eliminatórias e com alta premiação financeira;

Diante destas e de outras razões expostas na íntegra do ofício anexo, a CBF informa que não é possível acolher o pedido de alteração do calendário de 2024. Porém, permanece aberta ao diálogo, como sempre aconteceu, para debater de forma ampla com Federações, Clubes, parceiros e atletas a melhoria das competições e do calendário nacional.