SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leila Pereira será chefe de delegação da seleção brasileira nos amistosos contra a Inglaterra e a Espanha no final do mês.

Dorival Jr deu a informação na tarde nesta sexta-feira (1º) durante sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira.

"A presidente Leila Pereira, da Sociedade Esportiva Palmeiras, será nossa chefe de delegação", anunciou Dorival antes de citar os atletas convocados.

Além da mandatária, o zagueiro Murilo e o atacante Endrick são representantes do time alviverde na seleção.

Os jogos são contra a Inglaterra, em Wembley no dia 23, e Espanha, no Santiago Bernabéu em Madri, no dia 26.

O QUE FAZ UM CHEFE DE DELEGAÇÃO

O chefe de delegação da seleção desempenha um papel simbólico. Ele é responsável por acompanhar os treinos e representar a CBF em encontros com dirigentes de outras federações. Historicamente a entidade indica dirigentes ligados ao mundo do futebol.

LEILA PEREIRA SE DIZ HONRADA COM CONVITE DA CBF

A presidente do Palmeiras afirmou que ser chefe de delegação da seleção brasileira é uma oportunidade de "representar a força das mulheres".

Fiquei muito honrada com o convite que recebi do presidente Ednaldo Rodrigues para chefiar a delegação do Brasil nestes dois jogos tão importantes, contra duas das seleções mais tradicionais do mundo. É uma oportunidade de representar a força das mulheres no futebol e também um reconhecimento ao trabalho sério e vitorioso que o Palmeiras tem desenvolvido nos últimos anos. Sou presidente de um dos maiores clubes do mundo e estou sempre disposta a contribuir com o crescimento do nosso futebol Leila Pereira.