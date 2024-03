SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rojas está com a rescisão de contrato encaminhada e deixará o Corinthians sem nenhum gol marcado e com apenas três assistências em 30 jogos disputados.

Com isso, ele se junta a outras contratações que chegaram badaladas ao clube do Parque São Jorge, mas que não corresponderam em campo. A reportagem separou a lista abaixo.

*

ACOSTA

O Corinthians venceu a concorrência do São Paulo para contratar Beto Acosta em 2008. O atacante uruguaio foi o vice-artilheiro do Brasileirão do ano anterior, com 19 gols, e fez o então presidente Andrés Sanchez aumentar a oferta para evitar que ele fosse ao rival. Acosta tinha um dos salários mais altos do elenco, não conseguiu repetir as boas atuações e ainda sofreu com lesão. Deixou o clube em baixa.

ADRIANO

Depois de sair da Roma, o Imperador assinou com o Corinthians em 2011 e queria "redimir sua imagem" no clube. No entanto, o atacante se machucou, acumulou polêmicas fora de campo com faltas e, sem corresponder, teve o contrato rescindido por justa causa. Sua passagem foi uma decepção esportivamente e ele custou R$ 4,2 milhões em salários nos 11 meses em que defendeu o Alvinegro paulista.

ARAOS

Considerado a maior revelação chilena de 2018, o meia Ángelo Araos chegou badalado ao Corinthians. Com 21 anos, ele era chamado de "craque" por Arturo Vidal e veio por R$ 15 milhões. Sofrendo com lesões, ele nunca se adaptou e ficou encostado no clube até ser vendido ao Necaxa, no final de 2021, por R$ 5 milhões.

DEFEDERICO

Então promessa argentina, Defederico assinou com o Corinthians em 2009, com 20 anos, vindo do Huracán. O negócio pelo "novo Messi" girou em torno de R$ 7 milhões na época. O meia, no entanto, sofreu com lesões, não conseguiu se firmar e acumulou sequência de empréstimos até sair como decepção em 2013.

EDNO

O Alvinegro paulista também superou um "leilão" para contratar Edno em 2009, um dos destaques da Portuguesa. Só que o meia-atacante não rendeu, foi emprestado duas vezes e deixou o clube com um prejuízo de cerca de R$ 1,2 milhão ?considerando os valores de sua compra e venda.

LODEIRO

O uruguaio trocou o Botafogo pelo Corinthians em 2014. Convocado por sua seleção para a Copa daquele ano, o meia-atacante chegou com prestígio, mas teve pouquíssimas chances e não correspondeu. Ele deixou o clube em menos de um ano, tendo passado em branco, e disparou que o seu novo time, o Boca Juniors, era "maior".

LUAN

O meia-atacante chegou ao clube em 2020 com pompa por já ter sido Rei da América ?em 2017. O investimento foi de R$ 29 milhões. Porém, ele não vingou e, pela acomodação com o salário de R$ 800 mil por mês, virou alvo da torcida pelo extracampo. Sua passagem pelo clube terminou após ele ter sido agredido por torcedores em um flagra em motel.

PATO

Vindo do Milan, a contratação de Alexandre Pato trouxe esperança ao Corinthians. Afinal, foram desembolsados R$ 40,5 milhões por ele. Só que o atacante virou o vilão ao errar o pênalti de cavadinha contra o Grêmio, na Copa do Brasil de 2013. O episódio ficou marcante e fez com que ficasse sem clima na equipe. Ele foi negociado com o São Paulo e depois com o Chelsea antes de deixar o clube do Parque São Jorge em 2016, para ir ao Villarreal.

PAULO NUNES

Ídolo de Palmeiras e Grêmio, o início da passagem de Paulo Nunes pelo Corinthians começou com o pé esquerdo em 2001. O atacante não agradava a torcida por seu passado de conquistas contra o clube do Parque São Jorge. A situação azedou ainda mais após o episódio envolvendo a briga Ricardinho x Marcelinho. Entendendo que ele tinha tomado partido contra Pé de Anjo, torcedores costumavam gritar nas partidas: "Paulo Nunes, fica quietinho, quem é você pra falar do Marcelinho?". Ele saiu do time no ano seguinte.

WILLIAN

A volta do Cria do Terrão, em 2021, fez a Fiel Torcida sonhar. Jogador de seleção, Willian deixou o Arsenal e um mercado na Europa para retornar ao clube que o revelou. A novela, entretanto, terminou frustrada. Ele oscilou, não teve as grandes atuações esperadas e não resistiu à pressão. O atacante deixou o clube um ano depois reclamando de ameaças à família e disse que não volta a jogar no Brasil nunca mais.

NÚMEROS PELO CORINTHIANS

Acosta: 9 gols e 0 assistência em 39 jogos

Adriano: 2 gols e 0 assistência em 7 jogos

Araos: 1 gol e 5 assistências em 61 jogos

Defederico: 3 gols e 2 assistências em 36 jogos

Edno: 2 gols e 1 assistência em 26 jogos

Lodeiro: 0 gol e 1 assistência em 8 jogos

Luan: 9 gols e 5 assistências em 78 jogos

Pato: 17 gols e 0 assistência em 62 jogos

Paulo Nunes: 4 gols e 0 assistência em 25 jogos

Rojas: 0 gol e 3 assistências em 30 jogos

Willian: 1 gol e 6 assistências em 45 jogos (na última passagem)

* Dados retirados da plataforma OGol