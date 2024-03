SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriel Medina se classificou para a semifinal do ISA Games neste sábado (2), em Porto Rico. Sem vaga garantida para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, o brasileiro está a uma bateria da decisão do campeonato, que pode garantir a ele a terceira vaga da delegação masculina de surfe.

Ele disputou nesta manhã a primeira bateria da chave principal com os franceses Joan Duru e Marco Mignot. Logo na largada, Medina fez uma manobra aérea e alcançou 7,83 pontos, garantindo vantagem sobre os oponentes.

O brasileiro também engatou uma sequência que lhe rendeu 9,23 pontos, a segunda maior nota do campeonato ?a primeira, também brasileira, é de Yago Dora, que bateu 9,50 pontos na sexta-feira.

Com um total de 17,06 pontos, Medina venceu a bateria do round 6 e se classificou para a semi-final, que acontece no domingo (3). Dos franceses, Duru também se classificou para a final, com 13,43 pontos, enquanto Mignot foi para a repescagem, com 13,10 pontos.

Desclassificado no WSL Finals em agosto do ano passado e fora da disputa pelo tetracampeonato no Circuito Mundial de Surfe em setembro, Gabriel medina não tem mais chance de classificação individual para as Olimpíadas, mas conta com a pontuação por equipes para garantir a vaga olímpica pelo ISA Games.

Em 2023, João Chianca e Filipe Toledo garantiram vaga para representarem a delegação masculina, enquanto Tainá Hinckel e Tatiana Weston-Webb representarão a delegação feminina do Brasil.

O Brasil seguem na disputa do campeonato com Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel, que já garantiu a vaga para Paris individualmente. No masculino, Yago Dora e Filipe Toledo começaram o dia disputando a repescagem.

Toledo disputou a segunda bateria da repescagem 9 com o espanhol Andy Criere, o indonésio Rio Waida e o canadense Cody Young. O brasileiro somou 7,36 pontos e acabou desclassificado do campeonato. Ciere Waida tiveram as maiores pontuações, com 10,46 e 10,33 pontos, respectivamente.

Já Yago Dora disputou a terceira bateria com o norte-americano John John Florence, o neozelandês Keh Butler e o marroquino Ramzi Boukhiam. Dora somou 14,73 pontos e garantiu sua permanência na competição com a melhor pontuação da bateria. Boukliam ficou com a segunda melhor pontuação, com 13,50 pontos. O brasileiro participa de mais uma bateria ainda neste sábado.