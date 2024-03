- São José bate Corinthians na abertura da temporada da LBF

Foi dada a largada na temporada 2024 da LBF, a Liga de Basquete Feminino do Brasil. No jogo de abertura, duas equipes de volta depois de muito tempo, Corinthians e Pontz São José, se enfrentaram nesta sexta (1º), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. O time do interior venceu as donas da casa por 56 a 49, começando com o pé direito.

Os destaques ficaram por conta da armadora Tita Santos, que anotou 12 pontos e seis assistências, e também da pivô Lau Isaias, com sete pontos e oito rebotes. Lau, inclusive, foi eleita a melhor da partida, que teve três quartos decididos por um ponto, com exceção do terceiro, vencido por São José por 17 a 10. A esta altura, as visitantes chegaram a abrir 10 pontos de frente, vantagem que administraram até o fim.

Pelo Corinthians, a pivô Clarissa anotou 14 pontos e 12 rebotes e foi a nota positiva. Já Gil acabou expulsa ainda no primeiro tempo após uma falta de ataque que a arbitragem considerou excessiva.

Ituano vence Campinas em casa

Na manhã deste sábado (2), o Ituano bateu a equipe do Unimed Campinas, no Ginásio Prudente de Moraes, em Itu, por 80 a 67. O time de Campinas encontrou dificuldades desde o início, ao perder a primeira parcial por 26 a 18. Gabriela Guimarães, com 26 pontos e 13 rebotes, teve grande atuação pelo Ituano. Licinara, com 17 pontos, 16 rebotes e cinco assistências, brilhou por Campinas.

Ainda neste sábado, haverá mais dois jogos pela rodada de abertura da LBF: Sodiê Mesquita e Sesi Araraquara se enfrentam na Baixada Fluminense e Bax Catanduva e Santo André duelam em São Paulo.

Tags:

basquete | Corinthian | Esportes | política externa feminist | São José