SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Revelado pelo Flamengo, o atacante Rodrigo Muniz liderou o Fulham na vitória por 3 a 0 diante do Brighton, neste sábado (2). Por conta da grande atuação, o brasileiro foi aplaudido de pé pelos torcedores.

A partida ainda contou com gols de Harry Wilson e Adama Traoré. Com o resultado, o Fulham chegou aos 35 pontos na tabela da Premier League e se manteve na 12º posição.

No primeiro gol dos donos da casa, Rodrigo Muniz teve papel fundamental ao brigar pela bola e deixar na boa para Harry Wilson marcar. Ainda no primeiro tempo, a joia revelada pelo Flamengo também deixou o dele.

Com faro de gol e presença de área, Muniz balançou as redes e ampliou a vantagem aos 32 minutos. Já para fechar a conta, Adama Traoré marcou nos acréscimos e garantiu a vitória do Fulham.

Rodrigo chegou ao quinto gol marcado nas últimas cinco partidas do Fulham.

Ovacionado pelas arquibancadas

Depois da incrível atuação, Rodrigo foi aplaudido de pé pelos torcedores no momento em que foi substituído. O atacante deixou o campo aos 38 minutos do segundo tempo.

No próximo sábado (9), Rodrigo Muniz e companhia entram em campo novamente para enfrentar o Wolverhampton. A bola rola às 12h (de Brasília). Já o Brighton, que estacionou na nona colocação, foca na Liga Europa e encara a Roma na próxima quinta-feira (7), às 14h45.