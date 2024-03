SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Junior foi protagonista no Mestalla neste sábado (2). No reencontro com o estádio onde sofreu racismo de torcedores em maio do ano passado, o brasileiro marcou duas vezes, protestou contra o preconceito e fez o Real Madrid arrancar o empate por 2 a 2 com o Valencia.

O Valencia abriu 2 a 0 com Hugo Duro e Yaremchuk no primeiro tempo. Os gols foram marcados aos 26 e aos 29 minutos.

Vini Jr descontou antes do intervalo e garantiu o empate na etapa final. Ele já havia marcado dois gols no último compromisso entre as equipes, no Santiago Bernabéu.

O brasileiro levantou o punho cerrado após o primeiro gol, em gesto contra o racismo. Depois de ter sido alvo de parte da torcida adversária com ofensas racistas oito meses atrás, o caso não se repetiu -embora cartazes o comparando ao Pinóquio terem sido distribuídos antes da partida.

A partida também teve uma lesão grave de Diakhaby, que deixou os jogadores abalados em campo. A perna do jogador do time da casa acabou virando após colisão com Tchouameni, e ele deixou o gramado de maca.

O Real segue na liderança da La Liga após a 27ª rodada, com 66 pontos. Já o Valencia é o nono, com 37.

Como foi o jogo

O Valencia aproveitou brechas e construiu a vantagem em três minutos. O time da casa explorou vacilos da defesa do Real para abrir 2 a 0 e deixar o adversário atônito em campo.

Vini Jr fez o Real voltar para o jogo e comandou a reação. O gol nos acréscimos mudou a dinâmica do segundo tempo, e o Real voltou pressionando para arrancar o empate. O Valencia até chegou a ter um pênalti marcado nos minutos finais, mas o árbitro foi chamado pelo VAR e reverteu a decisão.

A partida terminou com polêmica de arbitragem e gol da virada que não valeu. O árbitro Jesús Gil Manzano encerrou a partida enquanto o Real ainda estava no ataque, após cobrança de escanteio, e Bellingham balançou a rede na sequência da jogada. Os jogadores do time visitante partiram para contestar a decisão, já que não foram dados acréscimos extras após ele ter parado o jogo para ter ido ao VAR.

Gols

1x0: Aos 26' do primeiro tempo, Foulquier mandou para a área, Fran Pérez completou para o meio de chapa e Hugo Duro, de cabeça, desviou para o fundo da rede.

2x0: Pouco depois, aos 29', Carvajal entregou ao errar passe na defesa, Yaremchuk driblou Lunin e ampliou.

2x1: Aos 50', Carvajal se redimiu: avançou até a linha de fundo pela direita e cruzou. A bola passou por Rodrygo, mas encontrou Vinícius Júnior do outro lado, que descontou e reanimou o real.

2x2: Aos 30', Brahim Díaz recebeu de Modric na direita área, cruzou e Vinícius Júnior apareceu entre os defensores para testar e deixar tudo igual no Mestalla.