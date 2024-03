SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Portuguesa venceu a sua partida neste sábado (2) contra o Mirassol por 1 a 0 e praticamente carimbou a vaga para a próxima fase do Paulista, além de se manter na elite do campeonato em 2025.

O atacante Maceió marcou o único gol do confronto aos três minutos do primeiro tempo. Eduardo Diniz Cruzou para a área e Gazal afastou a bola, que sobrou para o atacante da Portuguesa abrir o placar no estádio do Canindé.

A vitória colocou a Lusa da vice-liderança do Grupo A, com 10 pontos. Atualmente, no mesmo agrupamento, o Santos lidera com 22, Ituano, em terceiro, com seis, e o Santos André na lanterna, com cinco.

Até o jogo de hoje, a Portuguesa tem um aproveitamento no campeonato com três vitórias, um empate, e sete derrotas.

O Mirassol registra três vitórias, cinco empates e três derrotas, além de se manter na terceira colocação do Grupo C, com 14 pontos. O Corinthians está na lanterna, com 13.

Os clubes retornam para a última rodada do Campeonato Paulista no próximo domingo (10). A Portuguesa visita o Novorizonte, às 16h, no Jorge Ismael de Biasi. O Mirassol recebe o São Bernardo, no mesmo horário, no Municipal de Mirassol.