SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - LeBron James fez história mais uma vez: o número 23 dos Lakers se tornou o primeiro jogador da NBA da ultrapassar a marca dos 40 mil pontos, neste domingo (3), em duelo com o Denver Nuggets.

LeBron começou a partida com 39.991 pontos e logo anotou mais nove para chegar aos 40 mil. Ele alcançou a marca aos 10:39 s do segundo período, com uma bandeja ao seu melhor estilo. Vale lembrar que são contabilizados apenas os pontos da temporada regular.

James é o maior cestinha da história da NBA. No início de 2023, ele bateu o recorde de pontos de Kareem Abdul-Jabbar (38.387), que durou quase 40 anos. LeBron soma também mais de 11 mil rebotes e 10 mil assistências na liga.

Aos 39 anos, LeBron tem quatro anéis de campeão, sendo quatro vezes MPV das finais da NBA. Ele também foi MVP da liga por quatro temporadas e venceu a primeira edição da NBA Cup, novidade da temporada 2023-2024.