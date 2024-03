SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em partida inspirada, a seleção brasileira feminina venceu a Argentina por 5 a 1, na madrugada deste domingo (3), no Estádio BMO, em Los Angeles, e garantiu vaga na semifinal da Copa Ouro.

Vitória Yaya, Yasmin, Bia Zaneratto, duas vezes, e Gabi Nunes fizeram os gols do Brasil, que avança com 100% de aproveitamento na competição, com quatro vitórias em quatro jogos, sendo 12 gols marcados e apenas um contra.

O próximo adversário da seleção brasileira sairá do confronto entre México e Paraguai.

O que aconteceu

Logo aos 3 minutos, Gabi Nunes quase abriu o placar. Mas a Argentina respondeu em seguida e por pouco não fez o gol num contra-ataque em que a goleira Luciana estava muito adiantada e foi encoberta.

O primeiro gol saiu aos 18 minutos. Bia Zaneratto cruzou na medida para Yaya marcar de cabeça.

Aos 35, Yasmin fez 2 a 0, ao aproveitar uma sobra de bola e completar de fora da área, com um chute forte de esquerda.

No segundo tempo, Bia Zaneratto, aos 8 minutos, recebeu passe preciso de Rafaelle e superou a goleira argentina.

Após cruzamento de Gabi Portilho, Gabi Nunes finalizou de cabeça, aos 16 minutos, ampliando a goleada.

Num descuido da zaga brasileira, Dos Santos fez o gol de honra da Argentina, aos 36 minutos. O Brasil manteve o ritmo e conseguiu o quinto gol, novamente com Bia Zaneratto, num chute com estilo da entrada da área.