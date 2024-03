SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Valencia informou neste domingo (3) que o zagueiro Diakhaby sofreu uma luxação no joelho direito no empate com o Real Madrid. Segundo a imprensa espanhola, o jogador pode ficar até um ano longe dos gramados.

O jogador Mouctar Diakhaby sofreu uma luxação do joelho direito no jogo disputado no sábado, no Mestalla, contra o Real Madrid CF. Após os primeiros cuidados médicos, o zagueiro permaneceu internado no hospital para acompanhamento clínico e aguarda novos exames.

Jogadores do Real Madrid se manifestam:

"Uma rápida recuperação, irmão! Muita força!"

Vinicius Jr

"Sinto muito pelo ocorrido, Diakhaby. Desejo uma rápida recuperação."

Tchouaméni

"A coisa mais importante desta noite: fique bom logo irmão."

Rudiger

"Todo meu apoio e incentivo ao Diakhaby. Espero que se recupere logo."

Valverde

O que aconteceu

O zagueiro levou a pior em colisão com Tchouamení na reta final da partida pelo Campeonato Espanhol. O lance ocorreu aos 42 minutos do segundo tempo.

A perna dele ficou embaixo do adversário e o joelho virou de forma assustadora. A lesão chocou os demais atletas do campo, que ficaram atônitos em campo.

Diakhaby deixou o jogo de maca e foi levado para o hospital. A partida terminou empata em 2 a 2.