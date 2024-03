SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mãe de Gabriel Medina, Simone Medina, publicou um longo texto nas redes sociais na tarde deste domingo (3) em que celebrou a classificação do filho para a Olimpíada de Paris-2024 e a reaproximação com ele após uma série de problemas familiares.

Logo após conquistar o título do ISA Games, realizado em Porto Rico, o tricampeão mundial fez chamada de vídeo com a família. Nas redes sociais, Simone Medina compartilhou o momento especial com o filho.

Com a irmã Sophia e a mãe, Gabriel apareceu sorridente na chamada de vídeo e festejou a conquista da vaga na Olimpíada de Paris. A família ficou afastada durante muito tempo enquanto Medina esteve casado com a modelo Yasmin Brunet.

"Nós te amamos, nosso lindão", escreveu Simone Medina ao compartilhar a imagem nas redes sociais. Ela ainda postou texto emocionante para vibrar com a conquista do filho e recebeu um emoji de coração como resposta.

Passamos tempos desafiadores, aonde fomos provados em todos os sentidos, crescemos, amadurecemos, fomos gratos por tudo. Pois, 'tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus relatou Simone Medina nas redes sociais

GABRIEL MEDINA SUPERA BRIGAS E POLÊMICAS

Durante seu casamento com Yasmin Brunet, Gabriel Medina entrou em rota de colisão com a mãe. O atleta alegava que gostaria de ter mais poder de decisão na carreira, já que Simone cuidava de tudo.

Por outro lado, a mãe do surfista acusou Yasmin Brunet de mudar a personalidade do surfista e o afastar da família. O clima ficou bastante pesado, e o tricampeão chegou a chorar ao falar do caso em entrevista ao programa "Fantástico".

Porém, Gabriel se separou de Yasmin e esperou o tempo para retomar contato com a mãe. Em 2022, ele chegou a se afastar do circuito mundial de surfe alegando questões de saúde mental, mas voltou às competições e agora se prepara para disputar sua segunda Olimpíada.