ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - Com show de Payet e Vegetti, o Vasco goleou a Portuguesa por 4 a 0 neste domingo (3) e terminou a Taça Guanabara na terceira posição, com 22 pontos. Além da dupla, Adson e David também marcaram.

Na semifinal, o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu, que venceu o Volta Redonda e avançou na segunda posição, com 24 pontos. Assim, o time da Baixada Fluminense tem a vantagem de dois resultados iguais no mata-mata.

O primeiro jogo da semifinal acontece com mando do Vasco, no próximo domingo (10), em local ainda indefinido. A partida de volta acontece uma semana depois, com mando do Nova Iguaçu.

A vitória do Vasco ficou marcada pelo brilho da dupla Payet e Vegetti. Cada um marcou um gol com assistência do outro. O meia francês ainda participou do gol de Adson e deu o passe para o tento de David.

O time de Ramón Díaz entrou em campo precisando da vitória para se classificar, mas construiu o resultado com muita tranquilidade. O Vasco abriu o placar com menos de três minutos e teve o controle do jogo do início ao fim.

COMO FOI O JOGO

O Vasco foi muito eficiente no primeiro tempo e converteu as duas melhores chances que criou. Payet e Adson marcaram após belas tramas coletivas. O time de Ramón Díaz teve o controle do jogo, não sofreu grandes perigos, mas tampouco amassou a Portuguesa, que impôs dificuldades com forte marcação.

O Vasco continuou dominante na etapa final e resolveu a parada com gol de Vegetti em assistência de Payet. Com o jogo e a classificação encaminhados, Ramon Díaz aproveitou para poupar alguns dos seus principais jogadores, já de olho nas semifinais do Carioca. O jogo ficou mais morno, mas Payet ainda encontrou tempo de deixar David na cara do gol para fazer o quarto.

VASCO

Léo Jardim; João Victor, Medel e Léo (Mateus Carvalho); Paulo Henrique, Sforza (Praxedes), Galdames (De Lucca), Payet e Lucas Pitón; Adson (Rossi) e Vegetti (David). Técnico: Ramón Díaz

PORTUGUESA

Dida; Ronaldo, Diego Guerra, Pedro Botelho e Joazi; João Paulo (Copetti) e Wellington Cézar; Anderson Rosa, Lucas Silva (Guilherme Silveira) e Cesinha (Pedrinho); Patrick (Hernane Brocador). Técnico: João Carlos Ângelo

Estádio: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Yuri Ferreira da Cruz

Assistentes: Raphael Carlos e Lilian Fernandes

Cartões amarelos: Mateus Carvalho (VAS); Anderson Rosa e Wellington Cézar (POR).

Gols: Payet (VAS), aos 3 e Adson (VAS), aos 30 minutos do primeiro tempo; Vegetti (VAS), aos 19, David, aos 37 minutos do segundo tempo