SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira não dará entrevista coletiva no MorumBis após o empate com muita polêmica de arbitragem entre São Paulo e Palmeiras.

O São Paulo não cedeu a sala de imprensa para a coletiva de Abel, segundo assessoria do Palmeiras. Em contrapartida, o time alviverde decidiu que seus jogadores não darão entrevista na zona mista.

O São Paulo afirmou que não cedeu o espaço porque o Palmeiras fez o mesmo no Allianz Parque. As coletivas dos visitantes no estádio alviverde acontecem num espaço improvisado.

O clube tricolor diz que deu a opção do Palmeiras de utilizar o espaço da zona mista para a coletiva. O rival alviverde, porém, nega que o espaço tenha sido oferecido.

O empate por 1 a 1 no Morumbi ficou marcado por muita polêmica de arbitragem. O São Paulo contesta a marcação do pênalti que originou o gol de empate do Palmeiras, a não expulsão de Richard Rios após entrada de sola em Pablo Maia e a não marcação de um pênalti sobre Luciano, mesmo após o árbitro Matheus Delgado ser chamado para revisão no VAR.

O presidente do São Paulo, Julio Casares, deu uma declaração inflamada após Choque-Rei. "Hoje foi um absurdo. Chega de o Abel apitar jogo no Paulistão. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi", disse Casares.