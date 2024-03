SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Weverton teve mais uma atuação irregular no empate do Palmeiras por 1 a 1 contra o São Paulo, no MorumBis, e acendeu o alerta na torcida antes das finais do Paulista.

Weverton voltou a se mostrar inseguro na meta do Palmeiras. Na origem do gol do São Paulo, ele deu passe "na fogueira" para Richard Ríos, que perdeu a bola na intermediária do Verdão. Depois, no chute rasteiro de Alisson, o goleiro caiu mal e perdeu o tempo da bola, que passou perto de sua mão.

Foi a segunda atuação irregular seguida de Weverton em clássicos pelo time alviverde. Ele já havia vacilado no gol de empate do Corinthians no histórico 2 a 2 em Barueri, marcado pelo golaço de falta de Rodrigo Garro do meio da rua, já nos acréscimos da partida.

A insegurança demonstrada por Weverton acendeu o alerta na torcida do Palmeiras. Nas redes sociais, muitos torcedores apontaram falha do goleiro contra o São Paulo e se mostraram preocupados com o mau momento do ídolo.

O momento de irregularidade de Weverton acontece às vésperas do mata-mata do Paulista. O Palmeiras é o único time invicto no campeonato e luta pelo primeiro lugar geral da competição, o que lhe dá vantagem de mando de campo no mata-mata. A rodada final da fase de grupos acontece simultaneamente no próximo domingo (10).

AGENDA DO PALMEIRAS

Palmeiras x Botafogo (SP).

Próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri.

12ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.