SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico António Oliveira tem alguns desafios para preparar a equipe para o próximo jogo decisivo do Corinthians.

Eliminado matematicamente, o Corinthians apenas cumpre tabela na última rodada do Paulista e o foco virou a Copa do Brasil. O clube vai para o duelo contra o Água Santa, no dia 10, sem pretensões no campeonato. O jogo que importa é no dia 14, contra o São Bernardo, em partida única disputada na casa do adversário ?o empate leva a decisão para os pênaltis.

Atuações já melhoraram com António Oliveira, mas o time ainda tem pontos a evoluir. O time alvinegro reagiu após a sequência de cinco derrotas seguidas e sonhou em avançar no estadual, mas não conseguiu recuperar o prejuízo. Agora, terá que confirmar a participação na Copa do Brasil por outros meios.

A consistência defensiva é uma delas. O Corinthians levou seis gols em seis jogos com o novo técnico, tendo passado ileso apenas duas vezes. A equipe abriu 2 a 0 contra o Santo André, mas levou o empate e foi salva por Pedro Raul no apagar das luzes.

Outra missão é entrosar o time com Igor Coronado. O meia-atacante estreou no final de semana e, apesar de ainda estar sem ritmo de jogo, deixou bom cartão de visitas. O técnico terá a "dor de cabeça" de montar o time com o camisa 77 junto de Rodrigo Garro e, assim, potencializar a criação.

Tempo livre para treinos será utilizado para implementar o trabalho. Passada a maratona de jogos, serão apenas três compromissos oficiais no intervalo de um mês. O Corinthians também pretende realizar amistosos no período como parte da preparação para a sequência da temporada.