RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - As duas derrotas do Fluminense nos clássicos nas rodadas decisivas da Taça Guanabara embaralharam as semifinais do Carioca. Com isso, chegou ao fim a sequência de quatro finais do estadual com confrontos entre Flamengo e Fluminense.

O duelo Fla-Flu desta vez será na semifinal, com vantagem do empate para o lado rubro-negro.

Antes, Flamengo e Fluminense fizeram as finais do Carioca de 2020 a 2023. Foram dois títulos para cada lado.

Em 2019, na última final sem um dos dois rivais, a decisão foi entre Flamengo e Vasco. O troféu ficou na sala rubro-negra.

O detalhe que apimenta a semifinal desta vez é o jejum do Fluminense em clássicos. Desde a final do Carioca 2023, vencida por 4 a 1, o time de Diniz não ganhou mais de qualquer um dos três rivais do Rio.

Agora chegou a hora de ganhar. Não tem para onde correr. Para ser campeão, vai ter que ganhar clássicos. Os jogos decisivos. É focar 100% no Carioca para ir em busca do tricampeonato. Renato Augusto, meia do Fluminense, revelado pelo Flamengo

PERDA DA VANTAGEM

Se tivesse vencido o Botafogo, o Fluminense terminaria a Taça Guanabara em segundo e teria a vantagem em uma semifinal que seria contra o Nova Iguaçu, considerando os demais resultados da rodada.

Só que o tropeço fez com que o time de Diniz caísse para a quarta posição, ficando com três pontos a menos do que o Nova Iguaçu e um a menos que o Vasco.

Em tese, jogar contra um dos pequenos do estado é boa notícia para o Vasco, embora a campanha do Nova Iguaçu chame a atenção neste ano.

O Botafogo foi o grande que sobrou fora das semifinais. Vai ter que se contentar com a Taça Rio.

O jogo de ida entre Flamengo e Fluminense será no sábado (9), porque Nova Iguaçu x Vasco necessariamente terá que ser no domingo (10) ?o time cruzmaltino enfrenta o Água Santa na quinta-feira anterior, pela Copa do Brasil.