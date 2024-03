SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cinco ex-árbitros ouvidos pela reportagem tiveram interpretações diferentes sobre as polêmicas da arbitragem de Matheus Delgado Candançan no empate por 1 a 1 entre São Paulo e Palmeiras, pelo Paulista.

ANÁLISES DIVERGENTES

Os ex-árbitros comentaram o pênalti sofrido por Murilo e a possível falta na área em Luciano. O árbitro da partida não marcou a penalidade em campo e foi chamado pelo VAR em ambos os lances, mas só mudou sua decisão na jogada envolvendo o zagueiro do Alviverde.

Também foi abordada a falta de Richard Ríos em Pablo Maia. O meia palmeirense solou o adversário e só foi advertido com o cartão amarelo. O VAR não sugeriu revisão. Após a partida, o são-paulino disse que o árbitro alegou que não poderia expulsar Ríos porque a jogada terminou em gol.

PÊNALTIS (O DADO E O NÃO)

"Pênalti em cima do Murilo foi claríssimo. Ele vai, mesmo sem olhar, erra a bola e acerta a cabeça. sem querer também é pênalti. Na minha visão, esse lance é indiscutível. O pênalti não marcado no Luciano, são tantas determinações subjetivas para os árbitros, consigo justificar a marcação e a não marcação. Cada vez as Federações estão tornando a vida dos árbitros mais difíceis, tem que interpretar uma série de coisas. Eu marcaria, acho que o Piquerez, quando se desequilibra, acerta o Luciano por trás. Sem querer também é pênalti. Eu marcaria as duas faltas."

- Alfredo Loebeling

"Penal correto a favor do Palmeiras. Rafael não toca a bola, só a cabeça do Murilo. A VAR, Diane Muniz, foi feliz ao analisar o lance pela câmera lateral. Por igual, foi pênalti do defensor do Palmeiras em Luciano. O contato, também imprudente, foi por trás, falta evidente e com claro prejuízo tático. Luciano se desequilibrou e até caiu. Lance bem mais claro do que o penal a favor do Palmeiras, pois, neste, a bola ainda estava em disputa. Mais uma vez a VAR atuou bem ao recomendar a revisão, mas o árbitro se houve muito mal."

- Manoel Serapião

"Quem acerta a bola é o Murilo, o Rafael não toca na bola. Ele saiu para tentar fazer a defesa, mas ele não acerta a bola e acerta o rosto do Murilo. Isso é falta. O pênalti foi bem marcado. Já o Luciano tenta dominar a bola, que escapa e depois tem um contato com o Piquerez. Na minha opinião, contato normal de jogo, o árbitro acertou ao não marcar a penalidade."

- Nadine Basttos

"Concordo com ambas decisões, tomadas em campo, pelo árbitro. Jogo muito difícil, muito faltoso, com muitas simulações e equilíbrio técnico. Gostei bastante do trabalho da equipe de arbitragem. Só teremos bom futebol quando tivermos boas arbitragens."

- Emidio Marques

"No meu modo de ver não houve pênalti. Se os árbitros forem considerar pênalti, terão que marcar ao longo do jogo muito mais pênaltis, e não o fazem. No lance do Luciano, acho que não houve o pênalti."

- Ulisses Tavares

FALTA EM PABLO MAIA

"Indiscutível jogo brusco grave de Ríos em Pablo Maia por uso de força excessiva ? travas da chuteira bem acima do tornozelo. Cartão vermelho indiscutível por assumir o risco de lesionar o adversário (não é preciso que lesione). Note-se que o fato de ter havido vantagem, que, no caso, nem deveria ser dada, não excluía o vermelho. Aqui, tanto o árbitro como a VAR erraram feio. Resumo da ópera: O São Paulo foi prejudicado pela arbitragem de campo duas vezes, e de vídeo uma vez."

- Manoel Serapião

"Esse foi o lance mais polêmico do jogo na minha opinião, um lance claríssimo para cartão vermelho. Richard Rios atinge com as travas da chuteira e com força acima da linha do tornozelo do Pablo Maia, isso é considerado jogo brusco grave, Lance para cartão vermelho, erro do árbitro e do VAR por não recomendar a revisão."

- Nadine Basttos