SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O zagueiro Diakhaby, do Valencia, pode ter que encerrar a carreira após a grave lesão no jogo contra o Real Madrid. O jogador sofreu um deslocamento do joelho direito e rompeu os ligamentos cruzados anterior e posterior.

Diakhaby levou a pior em colisão com Tchouamení e, segundo a imprensa espanhola, pode ficar até um ano longe dos gramados. Ele deixou o jogo de maca e foi levado para o hospital.

A perna dele ficou embaixo do adversário e o joelho virou de forma assustadora. A lesão chocou os demais atletas do campo, que ficaram atônitos em campo.